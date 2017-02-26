Андрей ЦУРИКОВ: «Шаран не даст нам летать в облаках»

Полузащитник «Александрии» Андрей Цуриков прокомментировал крупную победу над луцкой «Волынью» (6:0).

- Все знают, что с луцкой командой довольно сложно играть, но для нас вчерашняя игра сложилась довольно удачно. Мы диктовали условия игры, с первых минут задали высокий темп, который принёс забитые голы.

- Тем не менее, главный тренер игрой остался не полностью доволен и оценил её на 70% от возможностей команды. Вы согласны, что ещё есть над чем работать?

- Конечно, нельзя закрывать глаза на ошибки, даже после такой победы они есть. Сезон длинный, и если их не исправлять, в дальнейшем могут быть проблемы. Мы стараемся каждый день совершенствовать наши действия в команде.

- После таких крупных побед важно избежать эйфории в следующих играх?

- Думаю, Владимир Богданович не даст нам долго летать в облаках. Да и сами понимаем, что на этом нельзя останавливаться.

- Через неделю матч против «Карпат», которые неплохо усилились зимой и буду всеми силами пытаться выбраться со дна турнирной таблицы. Какие ожидания от этой игры?

- В памяти осталась прошлая домашняя игра с «Карпатами», которая получилась очень нервная и сложная. Поэтому, настраиваемся на боевую игру против достойного соперника!

Александр НАГОЛЮК