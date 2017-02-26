Сергей РЕБРОВ: «А почему Хачереди не попал в сборную?»

Наставник киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие Евгения Хачериди в игре против «Зари».
- Хачериди такой же игрок «Динамо», как и все остальные. Сейчас в 18 попали эти игроки. А почему Хачериди не попал в состав национальной сборной? Нормально? Вот поэтому он не попал в состав и сегодня. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть.
Источник — ТК Футбол
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