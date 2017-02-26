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Сергей РЕБРОВ: «А почему Хачереди не попал в сборную?»

Наставник киевского «Динамо» - об отсутствии Евгения Хачериди в составе

  • 26.02.2017 15:57
  • 1393 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров
Наставник киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие Евгения Хачериди в игре против «Зари».
 
- Хачериди такой же игрок «Динамо», как и все остальные. Сейчас в 18 попали эти игроки. А почему Хачериди не попал в состав национальной сборной? Нормально? Вот поэтому он не попал в состав и сегодня. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 26.02.2017 16:22
    0
    Та нічого страшного. Розкидуйтесь і дальше. Вся Україна вже звикла вболівати за Шахтар, Зорю. Теодорчик не підійшов, Кого ви хоч одного придбали, щоб заграв??? Женя найкращий у захисті і пахарь! З наших. Короче - п..дец тому Динамо, за яке я вболіваю з 1980-го року. Амінь!
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