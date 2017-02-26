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Шахтер прогулялся по Харькову

Команда Паулу Фонсеки готовится к матчу против «Ворсклы»

  • 26.02.2017 15:25
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Шахтер прогулялся по Харькову
За несколько часов до начала игры с полтавчанами «горняки» прогулялись по центральным улицам Харькова. 
 
Как обычно, «Шахтер» сопровождала внушительная группа болельщиков. Фаны собирали автографы и делали селфи с футболистами и тренерами донецкой команды. Зарядившись положительными эмоциями, «оранжево-черные» вернулись в отель. 
 
Далее в планах «горняков» – обед, короткий отдых и выезд на поединок. 
 
Стартовый свисток арбитра матча 19-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Ворскла» прозвучит в 17:00. Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1».
 

Источник — ФК Шахтер

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