Шахтер прогулялся по Харькову

За несколько часов до начала игры с полтавчанами «горняки» прогулялись по центральным улицам Харькова.

Как обычно, «Шахтер» сопровождала внушительная группа болельщиков. Фаны собирали автографы и делали селфи с футболистами и тренерами донецкой команды. Зарядившись положительными эмоциями, «оранжево-черные» вернулись в отель.

Далее в планах «горняков» – обед, короткий отдых и выезд на поединок.

Стартовый свисток арбитра матча 19-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Ворскла» прозвучит в 17:00. Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1».