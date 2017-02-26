Александр БАБИЧ: «До окончательного распределения мест еще три тура»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:



— Во-первых, хочу попросить прощения. Если я кого обидел, или моя команда, игра кого-то обидела… Сегодня праздник, поэтому прежде всего хочется попросить прощения. Что касается игры, сложно сказать, да, результат есть, но я остался недоволен тем, как мы во втором тайме отрабатывали в обороне. Остался доволен настроем, остался доволен функциональным состоянием нашей команды, но те ошибки, которые были возле наших ворот… Считаю, что надо постепенно их убирать, потому что таких проблем у нас осенью не было, когда в нашей штрафной три раза пробивают с одной и той же точки. Хочется опять же выделить вратарей — и Каневцев, и Боровик сегодня — игроки матча. Столько моментов повытаскивали! Считаю, что где-то нам повезло, но в целом везение надо заслужить.



— Поясните, в чем смысл, когда при подаче углового два игрока стоят у мяча, ведь в таком случае один игрок выпадает при организации контратаки.

— Я не буду вам раскрывать что и как, но это наиграно. И «Карпаты» подготовились к нам достаточно серьезно. Мы можем подавать как в створ ворот, так и от ворот. В этой ситуации у мяча стоят два игрока, которые могут подать в разные зоны.



— Оцените первую игру Элиаса, и насколько удачно вошел в игру Барилко?

— Я не хочу оценивать кого-то отдельно, я оцениваю всю команду, Элиаса в том числе и игроков, которые вышли на замену. Никто не выпадал. Могу сказать, что новичкам надо время для адаптации, но, тем не менее, на сборах я наблюдал положительные моменты в игре Элиаса, сегодня я их тоже видел у него. Он может сохранить мяч, агрессивен. Хочется, чтобы он работал в штрафной площадке, потому что в тех моментах, когда мяч летал перед вратарем соперника, там как раз должен быть первый нападающий, это должен был быть Элиас.



— Ваш коллега жаловался на качество поля. Как вы его оцениваете?

— Я соглашусь, что если бы качество поля было получше, то и футбол был бы более комбинационный. Мы понимаем, что зима, весеннее поле… Всю зиму мы работали на хороших полях в Турции и хотелось бы на таких же полях играть. Тем не менее это поле оказалось для нас фартовым. Домашнее поле — какое бы они ни было, оно — наше, и я очень рад, что на этом поле ребята добиваются результата.



— Раньше вы утверждали, что главная задача — делать команду. Мы сегодня видим, что команда есть. Вы уже определились с целями и задачами, стоящими перед коллективом?

— Ну, конечно, уже и на базе была озвучена задача. Мы хотим, мечтаем и верим, что у нас получится попасть в первую шестерку. Так далеко не хочется забегать, до окончательного распределения мест еще три тура. Очень сложные матчи предстоят. Поэтому хочется идти от игры к игре, но ребята верят и мечтают попасть в первую шестерку. А уже дальше, как говорится, аппетит приходит во время еды. Посмотрим, насколько это нам удастся.