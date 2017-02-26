Александр ГОЛОВКО: «Волынь не была готова к игре»

Эксперт Александр Головко прокомментировал разгромную победу «Александрии» в игре против «Волыни».

- «Волынь» не была готова к игре. Можно проигрывать по-разному, но все было понятно с первых минут. Был только вопрос в том, сколько забьют и когда. Счет мог быть и другим, учитывая футбольные нюансы в игре. Сегодня был явный фаворит, не скажу, что счет по игре. Скорее это показатель класса на сегодняшний день.