Евгений ОПАНАСЕНКО: «Низко сели, за что и поплатились»

Защитник луганской «Зари» Евгений Опанасенко прокомментировал домашнее поражение от «Динамо»(1:2).

- Мы неплохо начали матч. Не могу сказать, что владели инициативой, просто нам повезло забить быстрый гол. После этого сели низко на свою половину, за что в итоге и поплатились.

- Насколько «Заря» далека от оптимальных кондиций? Насыщенный график в виде игры на три фронта и потеря Караваева не могли не отразиться на игре команды…

- После Лиги Европы и ухода Караваева прошло уже много времени. Мы успели провести два сбора, и я думаю, что мы приближаемся к оптимальным кондициям., дальнейшие игры покажут. А насчет кадровых потерь, что тут сказать, каждый год команду покидают игроки, но мы не становимся слабее от этого. Надеюсь, в этот раз будет так же.

- Как сильно на игре сказалась вынужденная замена Бонавентуре? Юрий Вернидуб отметил, что, когда Деннис на поле, то в атаке присутствует скорость и динамика.

- Неизвестно, как сложился бы матч в дальнейшем, если бы он остался. Что произошло - то произошло. Влад Кулач вышел вместо него и неплохо себя показал, старался максимально принести пользу команде.

- Какое впечатление оставило «Динамо»? Что изменилось в их игре с момента вашей прошлой встречи в чемпионате, когда ты забил победный гол в Киеве?

- У них было много изменений в составе, поэтому получилась другая игра. Думаю, что не нужно как-то сравнивать эти игры. Киевляне делали то, что и всегда, контролировали мяч, вбегали из глубины, в общем, провели хороший матч, поэтому и победили.

Александр НАГОЛЮК