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Гол Селезнева принес Карабюкспору победу над Генчлербирлиги

Мяч украинского нападающего стал единственным в матче

  • 26.02.2017 14:29
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ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Поединок 22-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» – «Генчлербирлиги» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету украинского форварда Евгения Селезнева, который на 39-й минуте забил ударом с пенальти.

«Карабюкспор» с 30-ю очками в активе поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

«Карабюкспор» – «Генчлербирлиги» – 1:0
Гол: Селезнев, 39, с пенальти

Источник — Sport.ua

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