Гол Селезнева принес Карабюкспору победу над Генчлербирлиги

Поединок 22-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» – «Генчлербирлиги» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету украинского форварда Евгения Селезнева, который на 39-й минуте забил ударом с пенальти.
«Карабюкспор» с 30-ю очками в активе поднялся на 8-е место в турнирной таблице.
«Карабюкспор» – «Генчлербирлиги» – 1:0
Гол: Селезнев, 39, с пенальти
Источник — Sport.ua
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