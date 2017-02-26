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Йожеф САБО: «Не знаю, где Кварцяный берет этих футболистов»

Специалист поделился впечатлениями о поединке «Александрия» – «Волынь» (6:0)

  • 26.02.2017 14:25
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  • 1 комментария
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Эксперт Йожеф Сабо рассказал почему «Александрия» обыграла «Волынь» (6:0).

- Я не получил удовольствие от игры, было видно, что Шаран настроил свою команду, и они имели преимущество с первых минут. Чувствовалось, что игра закончится с таким счетом. Немного скажу о судействе, я возмущен, Кварцяный сделал правильно, что не приехал на игру, его бы сразу же выгнали.

Не знаю, где Кварцяный берет этих футболистов, но пока они слабые и тактически, и физически.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Игорь Белоус
    online
      Игорь Белоус, 26.02.2017 14:37
    0
    Глумной тренеришка этот кварцяный. Он не тренирует, а запугивает :футболистов их жён, детей,родителей,друзей,знакомых.От этого и результат. Его плавят, а он нивкакую.
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