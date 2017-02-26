Йожеф САБО: «Не знаю, где Кварцяный берет этих футболистов»

Эксперт Йожеф Сабо рассказал почему «Александрия» обыграла «Волынь» (6:0).
- Я не получил удовольствие от игры, было видно, что Шаран настроил свою команду, и они имели преимущество с первых минут. Чувствовалось, что игра закончится с таким счетом. Немного скажу о судействе, я возмущен, Кварцяный сделал правильно, что не приехал на игру, его бы сразу же выгнали.
Не знаю, где Кварцяный берет этих футболистов, но пока они слабые и тактически, и физически.
Источник — ТК Футбол
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