Черноморец в Одессе сломил сопротивление Карпат

Після тривалої зимової перерви вболівальники завжди з нетерпінням очкують першої весняної гри своїх команд. Більше кадрових ротацій відбулося «Карпатах», і в стартовому складі одеського матчу на поле вийшло одразу п’ятеро новачків. Серед них і нещодавні лідери «Чорноморця» Боровик та Филимонов, а також Дитятьєв, Матвієнко. та єдиний нападник Гуцуляк, який повернувся до Львова після оренди у «Вільярреалі». Поява лівого захисника Матвієнка була досить несподіваною, адже Микола не проходив зимових зборів в команді Олега Дулуба. Олександр Бабич з перших хвилин випустив на поле двох новобранців – Каплієнка та Еліаса.

Дебют матчу був за господарями, які швидше пристосувалися до важкого поля і втратили декілька нагод відкрити рахунок. Спочатку Боровик переводить м’яч на кутовий після удару Кабаєва, а через хвилину вже Еліас під гострим кутом не зумів «пробити» воротаря «левів».

Напруга на полі зростала, і арбітру Абдулі довелося вже на початку гри виймати з кишені жовті картки. За іронією долі першим був попереджений екс-капітан «чорно-синіх» Філімонов, який у першій частині нинішнього чемпіонату заробив аж 10 (!) жовтих карток. Гравці «Чорноморця» продовжували володіти ініціативою, і вже новий капітан господарів Люлька пробив поруч з рамкою воріт. Хапається за голову і Смірнов, який після розіграшу штрафного з лінії воротарського дивом не влучив у ворота.

Поступово «Карпати» зуміли вирівняти становище, проте до небезпечних моментів біля воріт Каневцева, для якого це була лише друга гра від початку чемпіонату, справа не доходила. Намагався «зачепитися» за м’яч Гуцуляк, та активно діяв на правому фланзі і ветеран «Карпат» Ксьонз.

Друга половина цікавого поєдинку знову почалася атаками «Чорноморця», який і далі бореться за місце у першій, «призовій», шістці чемпіонату. Проте ударам Ковальця та Андрієвського явно бракувало влучності. Гості відповідали контратаками, заробляючи при цьому штрафні удари. І після одного зі стандартів першу реальну нагоду «Карпат» забити гол втратив Завійський, не зумівши головою добити м’яч у незахищений кут воріт.

У середині другого тайму гра вкотре вирівнялася, і боротьба за м’яч в основному точилася на підступах до обох штрафних. Пожвавлення на трибунах викликали красиві атаки «Карпат» лівим флангом, коли Каневцев по черзі дивом рятував ворота після ударів Худоб’яка та Гуцуляка, переводячи м’ячі на кутові.

І все ж зусилля «Чорноморця» таки призвели до взяття воріт. Кабаєв зі штрафного пробивав у ближній кут, м’яч від рук Боровика і штанги відскочив до неприкритого Смирнова, який і пробив під поперечину. Так одеський клуб «розмочив» свою загальну безгольову серію ворота «Карпат», яка тривала 613 (!) хвилин. Гості могли уникнути поразки в компенсований час, але Каневцев знову рятує ворота після удару сходу Худоб’яка.

У підсумку «Чорноморець» перервав свою безвиграшну серію проти львівського клубу, яка тривала 7 ігор: 5 нічиїх та 2 поразки. Закінчився і нічийний серіал у зустрічах давніх суперників, який з 2009 року тривав 6 (!) ігор. Одесити при цьому здобули в чемпіонаті 10-ту перемогу при Олександру Бабичу (в 56-й грі). «Карпати» ж, на жаль для їх уболівальників, так і не можуть здобути перемогу за час усіх своїх одеських матів у чемпіонатах України – 11 нічиїх та 9 поразок.



Юрій НАЗАРКЕВИЧ.

«Черноморец» (Одесса) - «Карпаты» (Львов) - 1:0 (0:0)

Евгений Смирнов, 73

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Каплиенко, Давид Хочолава, Евгений Мартыненко, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Евгений Смирнов, Кирилл Ковалец, Владислав Кабаев (Максим Третьяков, '81), Дмитрий Коркишко (Николай Мусолитин, '71), Элиас (Владимир Барилко, '71)

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Тарас Завийский (Амбросий Чачуа, '77), Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Николай Матвиенко, Артем Филимонов, Дмитрий Клёц, Игорь Худобяк, Павел Ксенз, Алексей Гуцуляк (Максим Грысьо, '77)

Дмитрий Коркишко, 39. Александр Каплиенко, 67. - Артем Филимонов, 8. Денис Мирошниченко, 14. Андрей Нестеров, 43. Дмитрий Клёц, 59.



Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)



Удары (в створ): 11 (7) - 3 (3)

Угловые: 4 - 5

Оффсайды: 1 - 0



ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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