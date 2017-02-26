Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В матче с Динамо хотелось бы большего»

Полузащитник луганской «Зари» Желько Любенович пообщался с журналистами в микст-зоне стадиона «Славутич-Арена» после поединка 19 тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:2).

- Не хватило нам в созидании. Очень мало моментов было. Но это заслуга «Динамо», это они нам не дали создать голевые ситуации. Мы старались, много хотели, но мало сделали.

- Команды не порадовали высокими скоростями.

- Я не думаю, что то с физическим состоянием связано. Ее хватило всем, я так думаю. Наверное, из-за поля не могли показать ту скорость, которую вы все привыкли видеть в игре «Зари».

- В некоторых моментах игра была очень жесткой.

- Это футбол. В принципе, так и должно быть. Ели хочешь победить, то ты должен драться на поле. Они играли жестко и мы тоже. Это нормально, но, к сожалению, из этой битвы мы вышли побежденными.

- Как на команду повлияет это поражение?

- Нельзя сказать, что поражение от «Динамо» очень сильно на нас повлияет. Еще много игр впереди, если и три матча так, и 10 встреч в плей-офф. Наша задача – остаться на том месте, на котором мы находимся. Конечно, хотелось бы больше, но больше «Динамо» не дает.

- В моменте с голом, это была домашняя заготовка?

- Не могу сказать, что это такой розыгрыш был. Я просто подавал на Чечера, который хорошо играет головой, а он скинул на Бонавентуре. Там так красиво все получилось, вовремя забил. Тогда казалось, что все должно пойти в нашу пользу, но, думаю, быстрый гол нам даже помешал. Мы прижались к своим воротам и быстро пропустили.

- Какая ситуация с ним, не знаете?

- Говорили, что у Бонавентуре травма, но я не знаю какая.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО