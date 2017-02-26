Как то "раком" видео залито... сначала подумал что он левой ногой бил точку! При повтор...

Так твой любимый проффесор без майдана на рублёвке не побирается.

ну когда ты предоставишь хоть один пруф, мы с тобой это обсудим, а пока беги не Террикон, обсули...

ооо, сейчас душевно больной, снова будет всем про кастрюли на головах и прочие прелести Уфимского...

Прихильники Динамо, а як ви ставитесь до того, щоб посадити Суркісів за хабарі, несплату податків...