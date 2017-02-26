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Селезнев забил третий гол за Карабюкспор

Украинский форвард открыл счет в матче против «Генчлербирлиги»

  • 26.02.2017 13:43
  • 2029 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев отметился голом в поединке чемпионата Турции против «Генчлербирлиги».

Футболист открыл счет в матче на 39-й минуте точным ударом с пенальти. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Таким образом, Селезнев забил свой третий гол в шести поединках за турецкий клуб.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    akiev5b
    online
      akiev5b, 26.02.2017 14:12
    +1
    Конечно, Селезню легко забивать в чемпионате дворовых команд. А вот в таком топ-премьер-супер-лиговом, как наш, ему делать было нечего.
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    zalik67
      zalik67, 26.02.2017 14:41
    0
    Пускай хоть немного заработает-у него семья голодает.....жалко их......
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    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 26.02.2017 14:47
    +1
    3 голи, 2 з пеналя ... добре що забив але пеналь це дещо не те
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 26.02.2017 14:49
    +1
    6 голів в 3 матчах це не погано, тільки бентежить той факт що 2 голи були забиті з пенальті.
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    Артем Ильичев
    online
      Артем Ильичев, 26.02.2017 14:49
    0
    Как то "раком" видео залито... сначала подумал что он левой ногой бил точку! При повторе увидел,что и номер рахитно виден.
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