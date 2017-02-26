Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев отметился голом в поединке чемпионата Турции против «Генчлербирлиги».
Футболист открыл счет в матче на 39-й минуте точным ударом с пенальти. На перерыв команды ушли при счете 1:0.
Таким образом, Селезнев забил свой третий гол в шести поединках за турецкий клуб.
Источник — Sport.ua
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