Эдуард СОБОЛЬ: «В матче с Динамо Заре не хватило агрессивности»

Защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь, который не принимал участия в матче 19 тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:2) из-за болезни, пообщался с журналистами в микст-зоне стадиона «Славутич-Арена» по окончанию игры.

«Да, немного приболел, но сейчас уже все хорошо. Думаю, что к игре с «Ворсклой» все будет в порядке. Не играл с «Динамо», не могу сказать, как там на поле было. Болельщики много могут говорить, просто перед телевизором, но я смотрю на это немного с другой стороны. Думаю, может, какой-то агрессивности в атаке нам не хватило.

Мы быстро повели в счете, а «Динамо» быстро отыгралось. Но я не выходил с командой, поэтому сложно сказать, что сыграло ключевую роль. Может быть, как говорит Любенович, состояние газона мешало.

Оба гола пришли с моего фланга? Ну, это стечение обстоятельств. И, естественно, Сухоцкому было тяжело действовать против Ярмоленко. Но он полноценные сборы провел, так что был готов к матчу. Но это игра и так получилось. Когда я в составе, то из моей зоны тоже приходят голы.

Вылет «Шахтера» из Лиги Европы? Думаю, что «горняки» выше уровнем, нежели «Сельта». Они сделали себе хороший запас. Выиграли первую игру 1:0. Было немного заметно, что удерживали счет в конце харьковского матча. За это, вероятно, и поплатились. Но и «Сельта» тоже хорошо провела этот матч, лучше, чем первый. Две разные команды».

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО