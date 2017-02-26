Руслан РОТАНЬ: «В судьбу Днепра должна вмешаться политика»

Футболист «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал положение дел в днепровском клубе.

«Тяжело. Другого слова не подберешь. Я привык всегда за что-то бороться, спорт для меня — это мотивация чего-то добиваться. Получается, не получается, но ты в итоге занимаешь какое-то место, которое заслуживаешь. А когда вот такое происходит, снимают очки и все такое, очень больно. И больно за то, что будет дальше. Не хотелось бы, чтобы такой клуб пропал как профессиональный, не хочу даже думать об этом. Этого нельзя допустить! Если уже в Украине смешали футбол с политикой, то, наверное, в это должна и политика вмешаться. Потому что непонятно, как такой бренд может пропасть. Для меня это вообще абсурд. За границей не понимают, как такое вообще возможно – год назад финалисты Лиги Европы, а сегодня на девяносто процентов команды нет. Просто пожимаешь плечами, и от этого еще больнее становится», — сказал Ротань.