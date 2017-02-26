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Руслан РОТАНЬ: «В судьбу Днепра должна вмешаться политика»

Хавбек днепровского клуба считает, что такой бренд не должен пропасть

  • 26.02.2017 12:37
  • 571 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

Футболист «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал положение дел в днепровском клубе.

«Тяжело. Другого слова не подберешь. Я привык всегда за что-то бороться, спорт для меня — это мотивация чего-то добиваться. Получается, не получается, но ты в итоге занимаешь какое-то место, которое заслуживаешь. А когда вот такое происходит, снимают очки и все такое, очень больно. И больно за то, что будет дальше. Не хотелось бы, чтобы такой клуб пропал как профессиональный, не хочу даже думать об этом. Этого нельзя допустить! Если уже в Украине смешали футбол с политикой, то, наверное, в это должна и политика вмешаться. Потому что непонятно, как такой бренд может пропасть. Для меня это вообще абсурд. За границей не понимают, как такое вообще возможно – год назад финалисты Лиги Европы, а сегодня на девяносто процентов команды нет. Просто пожимаешь плечами, и от этого еще больнее становится», — сказал Ротань.

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Комментарии
    diohikk
      diohikk, 26.02.2017 12:49
    0
    Так давай может во все клубы влезит чтоб не снимали очки не только ДД и зделать 16 команд...
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 26.02.2017 13:17
    0
    Арсенал, Кривбас, Металіст, вони ж нічим не гірші, при усій повазі до Дніпра, або усі, або ніхто.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 26.02.2017 13:18
    0
    PatriotUA, 26.02.2017 13:17
    Арсенал, Кривбас, Металіст, вони ж нічим не гірші, при усій повазі до Дніпра, або усі, або ніхто.
    ще Металург З
    Ссылка
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