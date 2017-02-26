Сеск ФАБРЕГАС: «Я мог сделать хет-трик, но главное – победа команды»

Для Сеска Фабрегаса, который провел 300-й матч в АПЛ, этот момент был трогательным, тем более что он увенчал прекрасное выступление голом в ворота «Суонси» в победе 3:1.

29-летний игрок стал первым испанцем, который смог достичь этой вехи после того, попал в стартовый состав вчера и в матче с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии.



«Если честно, я очень смущен и очень горд, — говорит он. — Я очень много работал, чтобы провести 300 матчей, и все, что я могу сказать, это спасибо всем, кто помог мне достичь этой вехи — в «Арсенале» и в «Челси», Арсену Венгеру, Моуринью, Хиддинку и Антонио».



«Конечно, я благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня, мою семью и друзей. Прошло много лет, хотя это и не ощущается, как будто все началось только вчера, но прошло уже много лет, и надеюсь, впереди еще больше матчей».



Помимо того, что Фабрегас открыл счет на 19-й минуте, он сделал голевую передачу в моменте со вторым голом, автором которого стал Педро, и он признает, что в другой день он мог бы забрать мяч домой.



«Я мог бы сделать хет-трик, у меня было несколько моментов, но самое главное — это то, что команда победила, — говорит он. — Мне кажется, это был сложный матч, и мы знали, что так и будет. «Суонси» изменился после прихода нового тренера, они играют компактно, поэтому было сложно».



«Как и в любом матче АПЛ, в этом пришлось постараться, и во втором тайме пришлось проявлять характер и возвращаться в игру. Было нелегко, поэтому я рад, что мы выиграли».



Фабрегас рассказал, что игроки были разочарованы, когда уходили на перерыв с равным счетом: Фернандо Льоренте сравнял счет в добавленное время первого тайма после того, как Сеск открыл счет.



«У нас было столько моментов, и мы хорошо играли, — говорит он. — Я не думаю, что там был штрафной, у них просто получился момент. Это был один из тех редких моментов, когда они могли забить, и они забили, и после этого нам пришлось бороться, демонстрировать характер и защищать честь, и мы это сделали».



«Я всем очень доволен – победа и три очка были крайне важны. Но надо двигаться от матча к матчу, и это нелегко. Надеюсь, мы сможем продолжать так и дальше».



«Нам надо продолжать побеждать, потому что, чем больше побед, тем меньше оснований для беспокойства. Мы верим в себя, и надо только постоянно набирать три очка».



Антонио Конте постоянно пресекает разговоры о том, что «Челси» уже выиграл титул, и Фабрегас согласен с тренером.



«В конце концов, нам надо сыграть 38 матчей, как и всем, — говорит он. — Некоторые команды уверенно начинают, другие уверенно заканчивают сезон. Приходится играть со всеми командами, так что надо быть стабильными и стараться играть надежно. В данный момент у нас все хорошо, но я полностью согласен с тренером. Впереди еще много матчей».