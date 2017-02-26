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Бенталеб продлил контракт с Шальке

Новое соглашение футболиста с немецким клубом действительно до 2021-го года

  • 26.02.2017 11:41
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Метки
ФК Шальке
© ФК Шальке

В конце августа 2016 года Набиль Бенталеб закрепился в основном составе «Шальке 04» и за это время провел 20 матчей в Бундеслиге (4 гола, 3 ассиста), 6 матчей (1 гол) в Кубке в Германии и Лиге Европы. Футболист сборной Алжира будет защищать цвета «королевских синих» и следующие четыре года.

22-летний Бенталеб перебрался в «Шальке» летом 2016 года на правах аренды из «Тоттенхэм Хоттспур». Со следующего сезона он станет полноценным кнаппеном. Контракт с клубом будет действовать с 1 июля 2017 по 30 июня 2021 года.

«Когда я перешел летом в «Шальке», то моя первоочередная цель была как можно чаще выходить на поле. Я хотел убедить клуб подписать со мной контракт. Теперь, когда все удалось, я чувствую себя просто замечательно», - рассказал довольный Бенталеб. «Хорошо, когда есть люди, которые тебе доверяют: тренерский штаб, товарищи по команде, официальные лица, все в клубе значительно облегчили мне задачу. Я чувствую себя здесь как дома. Я счастлив быть частью этого клуба», - сказал полузащитник.

«Я очень рад, что Набиль остается», - сказал главный тренер Маркус Вайнцирль. «В последние месяцы он добился отличного прогресса. Своей креативностью он очень помогает клубу». 

 Карьера Бенталеба началась в 2001 году в клубе «Вацеммес». Поиграв в «Лилле» (2004-2009), «Эксельсиор Мускрон» (Бельгия) и «Дюнкерке» (2010-2012), Бенталеб перешёл в молодёжную академию «Тоттенхем Хотспур». Своей отличной игрой он привлек внимание главного тренера и 22 декабря 2013 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Саутгемптона». С того дня он провёл ещё 45 матчей в высшей английской лиге, пять раз выходил на поле в рамках Кубка Англии и 12 в Лиге Европы. 

 В составе сборной Алжира Бенталеб провёл 24 матча, в которых забил четыре мяча. Во время чемпионата мира 2014-го года он принял участие во всех трёх матчах группового этапа.

Источник — ФК Шальке

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