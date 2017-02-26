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МОХА: «У меня нет проблем с адаптацией»

Футболист «Олимпика» подвел итоги встречи со «Сталью» (0:0)

  • 26.02.2017 11:18
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ФК Олимпик. Моха
© ФК Олимпик. Моха

Полузащитник «Олимпика» Моха провел первый матч после возвращения в команду и поделился своими впечатлениями от игры со «Сталью» (0:0).

- Это первая игра после зимней паузы. Как оценишь ее?
- Всегда тяжело играть после сборов. Нервничали немного, переживали, как все сложится. Но получился неплохой матч, в котором мы добыли одно очко. Мы довольны таким результатом.

- Ты полгода провел в аренде. Как взаимодействовать с партнерами не забыл за это время?
- Нет, я в «Олимпике» провел три года, отлично знаю всех ребят. Поэтому когда вернулся, никаких проблем с адаптацией не было, мы хорошо взаимодействуем.

- Как изменился «Олимпик» за то время, пока тебя не было?
- Как по мне, в команде мало что поменялось, мы стали только лучше. У нас опытные ребята, за плечами которых не один сыгранный матч в Премьер-лиге. У нас отличная команда!

- Какая задача стояла перед тобой в матче со «Сталью»?
- Все как всегда – играть хорошо, стараться не только атаковать, но и отрабатывать в обороне, не стесняться идти в единоборства.

- Ты создал несколько неплохих шансов для партнеров. В первом тайме после твоей передачи мог забивать Гошкодеря…
- Да, был отличный момент. Жаль, что Виталику немного не повезло. Я считаю, что мы играли лучше сегодня. Мне понравилась наша игра.

- Поле не мешало сегодня играть?
- Сильно мешало! Поле было слишком мягким, ноги уезжали, приходилось приспосабливаться.

Источник — ФК Олимпик

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