МОХА: «У меня нет проблем с адаптацией»

Полузащитник «Олимпика» Моха провел первый матч после возвращения в команду и поделился своими впечатлениями от игры со «Сталью» (0:0).

- Это первая игра после зимней паузы. Как оценишь ее?

- Всегда тяжело играть после сборов. Нервничали немного, переживали, как все сложится. Но получился неплохой матч, в котором мы добыли одно очко. Мы довольны таким результатом.

- Ты полгода провел в аренде. Как взаимодействовать с партнерами не забыл за это время?

- Нет, я в «Олимпике» провел три года, отлично знаю всех ребят. Поэтому когда вернулся, никаких проблем с адаптацией не было, мы хорошо взаимодействуем.

- Как изменился «Олимпик» за то время, пока тебя не было?

- Как по мне, в команде мало что поменялось, мы стали только лучше. У нас опытные ребята, за плечами которых не один сыгранный матч в Премьер-лиге. У нас отличная команда!

- Какая задача стояла перед тобой в матче со «Сталью»?

- Все как всегда – играть хорошо, стараться не только атаковать, но и отрабатывать в обороне, не стесняться идти в единоборства.

- Ты создал несколько неплохих шансов для партнеров. В первом тайме после твоей передачи мог забивать Гошкодеря…

- Да, был отличный момент. Жаль, что Виталику немного не повезло. Я считаю, что мы играли лучше сегодня. Мне понравилась наша игра.

- Поле не мешало сегодня играть?

- Сильно мешало! Поле было слишком мягким, ноги уезжали, приходилось приспосабливаться.