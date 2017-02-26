Богдан БУТКО: «С Ворсклой легко не будет»

Защитник «Шахтера» – о подготовке к предстоящему матчу с «Ворсклой».



– Богдан, как считаешь, на чьей стороне будет преимущество: полтавчане не провели пока еще ни одной официальной встречи, а «Шахтер» отдал очень много сил в поединке с «Сельтой»?

– Считаю, что «Ворскла» будет стремиться показать хороший футбол. Они прошли сборы и, скорее всего, очень хорошо подготовлены. Да, мы выбыли из Лиги Европы, и осадок от этого поражения еще остался у всех. Но нужно поскорее забыть матч с «Сельтой», собраться, показать, что мы – команда. Теперь у нас есть цель – победа в чемпионате Украины. Не будем забывать, что для «Ворсклы» сегодняшний поединок станет первым официальным после большой паузы, в то время как для нас это уже третья игра. Сложно сказать, как будут развиваться события на поле, посмотрим. Но то, что нам не будет легко, – это 100 процентов.



– Вчера на теоретическом занятии вы разбирали соперника. На что обращал ваше внимание Паулу Фонсека?

– «Ворскла» – сильная команда. Полтавчане одинаково уверенно играют как в обороне, так и в атаке. У них в составе много хороших футболистов, плюс зимой усилились Шарпаром, Мякушко, Куневым. Наш бывший вратарь Богдан Сарнавский теперь тоже выступает за «Ворсклу». Так что болельщиков ждет интересный поединок. Вспомните матч первого круга, когда мы победили с минимальным перевесом лишь благодаря голу Тайсона. Они тогда серьезно подготовились к встрече с нами, разобрали нашу игру. Уверен, что и к сегодняшнему поединку «Ворскла» подойдет очень ответственно. Нас ждет тяжелая игра.

– Поддержка трибун поможет «Шахтеру» добиться необходимого результата?

– Конечно! Всегда хочется хорошей поддержки. На матче с «Сельтой» была великолепная атмосфера. За это нужно сказать болельщикам огромное спасибо. Надеемся, что люди будут приходить на наши матчи, а мы постараемся радовать их красивыми победами. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на стадион поддержать нас в поединке с «Ворсклой».