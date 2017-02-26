Виктор СКРИПНИК: «Бундеслига – как раскаленная сковорода»

Общаться с этим специалистом всегда интересно. Во-первых, Виктор Скрипник уже более 20-ти лет живет и работает в Германии, и это само по себе любопытно — услышать человека с европейским мышлением, а во-вторых, это честь — поговорить с отечественным наставником, возглавлявшим команду из топ-чемпионата. А начали мы беседу с экс-защитником сборной Украины с вопроса о его тренерской карьере.

— Виктор Анатольевич, покинув пост главного тренера Вердера, вы как-то ушли в тень…

— У меня контракт с бременцами до лета 2018 года. Я продолжаю находиться в структуре клуба, так же, как и раньше, переживаю за команду. Пока не тренирую, поэтому у меня появилось больше свободного времени. Расширяю свой футбольный кругозор, анализирую… Много времени уделяю семье. Хотя в будущем надеюсь снова приступить к работе, которую люблю. В общем, жизнь продолжается.

— До истечения срока действия соглашения с Вердером вы можете возглавить какую-то команду?

— Почему нет? Предложения поступают, но по разным причинам пока отказываюсь. Дело в том, что в этом вопросе я не спешу. Нужна пауза, чтобы осмотреться, изучить тенденции в футболе. В Германии много тренерских симпозиумов, которые очень полезны в плане профессионального роста. Я не хочу бросаться в омут с головой.

«Наша работа вывела Вердер из долгов»

— Одно из последних предложений, поступивших вам, было из Беларуси. Почему вы отказались возглавить национальную сборную этой страны?

— От того времени, что я общался с представителями Беларуси, у меня остались только положительные впечатления. Я был в Минске — прекрасный город, хорошие условия для работы… Но мы всегда подвластны тем обстоятельствам, которые нас окружают. Так же я объяснил свое решение и потенциальным работодателям. Я не хочу раскрывать все нюансы переговорного процесса, но точка в этом деле поставлена.

— Почему, на ваш взгляд, вам не удалось дольше проработать у руля Вердера?

— Тренер становится сильнее, когда проходит через разные испытания. Я два года проработал в бундеслиге, и каждая неделя там — как раскаленная сковорода, на которой ты сидишь. Напряжение колоссальное! Там каждый может обыграть каждого. В Германии настоящий футбол, где нет времени даже на малейшую расслабленность. Я не хочу сейчас поднимать тему полугодичной давности. Смазали мы период подготовки или старт сезона — это уже в прошлом. Совокупность многих факторов привела руководство клуба к такому решению. Главное — что я получил огромный тренерский опыт. Желаю каждому наставнику пройти такой полезный путь.

Все знали, что наш тренерский штаб работал от всего сердца, и мы сделали все, что могли. Нам есть и чем похвалиться, ведь приняв команду после девяти туров с четырьмя очками в активе, мы довели ее до 10-го места, соперничали с дортмундской Боруссией за выход в еврокубки. Во втором сезоне мы заняли 13-е место и пробились в полуфинал Кубка Германии. Но самое главное, что клуб за последнее время заработал столько денег, что это позволило ему выкарабкаться из долгов. Вот почему у меня сохранились хорошие отношения с клубным руководством. Мне даже предлагают продолжить свою работу в Вердере после истечения срока контракта. Но, повторюсь, в этом вопросе я пока взял паузу.

— На данный момент главный возмутитель спокойствия в бундеслиге — Лейпциг. В чем секрет успеха Быков?

— Их, кстати, в Германии многие не любят, но я, по крайней мере, отношусь к ним с уважением. Независимо от того, сколько у тебя денег, на поле выходят футболисты, а они в Лейпциге хорошего уровня. Тренер принимает смелые решения, и его подопечные действуют, как слаженный механизм. В клубе хотят сделать американский менеджмент. Они хотят играть в Лиге чемпионов.

— А почему Лейпциг не любят?

— Потому что он не зарабатывает деньги, а только получает от американского спонсора, чему в Германии все противятся. Больше ни в одной команде нет богатого дяди, который бы ее спонсировал. В бундеслиге клубы зарабатывают себе сами. Да, есть компании, выделяющие средства для той или иной команды, но никто из них не управляет процессами внутри клуба.

«Верю, что в Украине все наладится»

— Если бы вам поступило предложение из Украины, вы бы его рассмотрели, учитывая нынешний уровень Премьер-лиги?

— Безусловно. Просто пока таких вариантов нет. А гадать на эту тему не вижу смысла. Дело не в уровне. Футбол должен быть в сердце. Если в Украине уровень ниже, чем в Германии, это ничего не значит. Да, на трибунах мало болельщиков, плохое качество газонов, но и это футбол, без которого трудно представить жизнь.

— А что в Германии говорят об украинском чемпионате?

— Ничего не говорят. Перед очным клубным противостоянием или матчем сборных два-три дня пишут, могут поинтересоваться моим мнением, так как я из Украины, записать интервью с Андреем Ворониным…

— В Украине вы выступали за Металлург З и Днепр. Запорожане уже упали на дно, на очереди — Днепр. Больно об этом слышать?

— Я бы удивился, если бы эти и остальные команды у нас процветали. В Украине сейчас сложная политическая и экономическая ситуация, и это само собой не может не сказаться на футболе в частности, от этого никуда не денешься. Переживания есть, но я по жизни оптимист, поэтому хочется верить, что все вернется на круги своя, и у нас снова будет классный футбол с большим количеством зрителей на стадионах, как это было совсем недавно.

— Кто в последние годы поддерживает реноме Украины на международной арене, так это Шахтер. Как вам лидер отечественного чемпионата?

— Возможно, в первом поединке 1/16-й Лиги Европы Сельта была немного уставшей морально после вылета из Кубка Испании, но это ее проблемы. Горняки — молодцы, на выезде показали классный футбол, и результат матча вполне закономерен. Да и вообще было заметно, что подопечные Паулу Фонсеки превосходят своего соперника по многим показателям. Однако второй поединок перевернул все с ног на голову. Жаль, конечно, что оранжево-черные прекратили выступления в Лиге Европы, но дальше идет сильнейший.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК