Артем ШАБАНОВ: «Во втором тайме игра наладилась»

- Артем, как тебе твой дебют за «Сталь»?
- Не знаю. Это нужно спросить у тренера, ему виднее.
- Главный тренер сегодня много подсказывал, его слышно было на поле?
- Да. Трибуны были пустые, акустика хорошая, так что слышно было нормально.
- Несмотря на пустые трибуны болельщики «Стали» приехали во Львов. Они мотивируют?
- Да, было хорошо их слышно. Большое спасибо болельщикам за поддержку; за то, что они приехали, проделав такой путь.
- «Сталь» выглядела тяжеловато сегодня, почему на твой взгляд?
- Мы до этого тренировались на искусственном поле, а тут поле было мягкое, и нам тяжело дался переход. В перерыве удалось перестроиться, подсели в первом тайме, а во втором уже было лучше, и игра наладилась.
- Во втором тайме пошел снег, погодные условия повлияли на качество игры?
- Да, поле было мокроватое, влажное, и мяч чуть прыгал так непонятно. От этого было тяжеловато.
- Насколько сегодня была важна победа для команды?
- Если бы мы выиграли, то в психологическом плане это бы придало нам уверенности к следующему матчу, и нам легче было бы к нему готовиться.
Источник — ФК Сталь Каменское
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