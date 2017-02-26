Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Волнение было в первые пять минут»

Молодой полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев в матче 19-го тура с «Зарей» дебютировал за первую команду, после чего поделился своими впечатлениями от поединка:

- Присутствовало волнение – все же, дебют в первой команде?

- Разве что первые пять минут, пока не вошел в игру, а потом оно исчезло и чувствовал себя более-менее уверенно.

- Как бы оценил собственную игру?

- Я считаю, что всегда можно играть лучше. По сегодняшнему матчу могу сказать, что «Заря» – хороший соперник, команда хорошо играет на контратаках. Мы пытались не дать им сыграть в свой футбол, и, как мне кажется, нам это удалось.

- Можно сказать, что первый пропущенный мяч «разбудил» команду?

- Самое главное, что после пропущенного в дебюте мяча нам удалось переломить ход матча и довести игру до собственной победы.

- Каково было играть при таких сложных погодных условиях?

- Сегодня было больше борьбы, чем собственно футбола, трудно давался контроль мяча. Как по мне, мы выиграли больше подборов, чем игроки «Зари», поэтому и атак больше организовали, чем соперник.

- По тем играм, которые ты провел на сборе, успел понять требования тренерского штаба первой команды?

- Думаю, да – я уже лучше понимаю, куда должен бежать, где открываться. Но в тактическом плане еще есть куда развиваться.