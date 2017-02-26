Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Волнение было в первые пять минут»

Молодой полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев в матче 19-го тура с «Зарей» дебютировал за первую команду, после чего поделился своими впечатлениями от поединка:
- Присутствовало волнение – все же, дебют в первой команде?
- Разве что первые пять минут, пока не вошел в игру, а потом оно исчезло и чувствовал себя более-менее уверенно.
- Как бы оценил собственную игру?
- Я считаю, что всегда можно играть лучше. По сегодняшнему матчу могу сказать, что «Заря» – хороший соперник, команда хорошо играет на контратаках. Мы пытались не дать им сыграть в свой футбол, и, как мне кажется, нам это удалось.
- Можно сказать, что первый пропущенный мяч «разбудил» команду?
- Самое главное, что после пропущенного в дебюте мяча нам удалось переломить ход матча и довести игру до собственной победы.
- Каково было играть при таких сложных погодных условиях?
- Сегодня было больше борьбы, чем собственно футбола, трудно давался контроль мяча. Как по мне, мы выиграли больше подборов, чем игроки «Зари», поэтому и атак больше организовали, чем соперник.
- По тем играм, которые ты провел на сборе, успел понять требования тренерского штаба первой команды?
- Думаю, да – я уже лучше понимаю, куда должен бежать, где открываться. Но в тактическом плане еще есть куда развиваться.
Источник — ФК Динамо Киев
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