Антонио КОНТЕ: «Челси доминировал на поле»

Антонио Конте был восхищен тем, как его команде в очередной раз удалось справиться в непростой ситуации. Пропустив неожиданный гол, сравнявший счет, перед самым перерывом, лондонцы сумели на должном уровне провести второй тайм матча и пополнить турнирную копилку еще тремя очками.

Итальянский специалист стал свидетелем того, как его команда дважды ответила на гол соперника, что позволило одержать 12-ю подряд домашнюю победу во всех соревнованиях, повторив, тем самым, клубный рекорд.

Антонио Конте отметил, что его футболистам пришлось продемонстрировать самые разные качества, чтобы сломить решительное сопротивление «лебедей», игра которых заметно усилилась после того, как в прошлом месяце команду возглавил Пол Клемент…

«Я доволен игрой команды, — резюмирует итальянец. — Мы действовали очень хорошо и имели немало шансов для взятия ворот. Сегодня нам противостоял непростой соперник, поскольку появление на тренерском мостике Пола Клемента заметно улучшило качество игры клуба. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже прочувствовали это на себе».

«Но сегодня на поле доминировали мы. Я не помню ни одного момента, в котором матч выходил бы из-под нашего контроля. В первом тайме мы выглядели очень хорошо и жаль, что перед самым перерывом мы пропустили мяч, не вытекавший из логики игры. Возможно, время первого тайма уже истекло, но пока не прозвучал свисток арбитра мы должны сохранять максимальную концентрацию».

Конте поделился тем, о чем он разговаривал с футболистами в перерыве

«Я сказал, что мы играем очень хорошо, доминируем на поле и создаем моменты, но на табло горит счет 1:1. Мы не заслуживали такого счета, но факт оставался фактом. Поэтому во втором тайме мы должны идти вперед и приложить все усилия для победы».

«И они сделали это. Сразу после возобновления матча Азар после отличной комбинации с Костой создал опаснейший момент, в котором гостей спас Фабьяньский. После этого Фабрегас попал в перекладину, а затем мы все же смогли забить».

«Ничейный исход первого тайма был разочаровывающим. Однако в текущей ситуации, когда давление с каждым матчем все возрастает, мне важно наблюдать правильную реакцию со стороны игроков. Сегодня я видел это в полной мере».

Конте прокомментировал, как ему удается поддерживать концентрацию игроков

«Это нелегко. Сохранять предельную собранность на всей турнирной дистанции трудно, но в моей команде много опытных футболистов, которые знают вкус побед. Они прекрасно понимают, что мы должны по-прежнему прикладывать максимум усилий, чтобы оставаться во главе таблицы и постараться завоевать титул».

«В этом плане я считаю, что мне повезло. Иногда я вижу, что они немного расслаблены. Моя задача, как тренера, — помогать им сохранять концентрацию в нужные моменты. Но, честно сказать, нужды в этом до сих пор не было».

«Наша команда целиком и полностью заслужила то место в таблице, которое она занимает на сегодняшний день. Я не могу гарантировать, что мы обязательно выиграем титул. Мы стремимся сохранить лидирующее положение. Мы демонстрируем отличный интенсивный футбол, забиваем много голов и пропускаем мало. На данный момент мы находимся на той позиции, которую заслуживаем».

Педро забил 11-й гол в сезоне и 8-й в последних 11 матчах

«Педро демонстрирует свой класс. Сейчас мы не делаем никакого открытия. Он, как и Виллиан, Азар, Коста, великолепный футболист. Он блестяще действует как с мячом, так и без него. Он находится в фантастической форме, забивает голы и очень много работает на благо команды. Талант и мастерство всегда были при нем, но в нашей тактической расстановке мы используем их даже эффективнее, чем ранее».

Пол Клемент, который ранее входил в тренерский штаб «Челси», а сейчас возглавляет «Суонси», считает, что за игру рукой Сезара Аспиликуэты должен был быть назначен пенальти, но все же признает, что сегодня победил сильнейший

«Соперник создал намного больше шансов, чем мы, и заслужил победу, — делится он. — У них великолепный состав. Нам предстояло сыграть максимально надежно в обороне на протяжении всех 90 минут, но мы с этой задачей не справились».

«Челси» находится в фантастической форме и по праву возглавляет турнирную таблицу. Канте великолепен, Азар как всегда опасен, Коста неизменно нацелен на ворота».

«Сегодня здесь более молодая команда — сравнивает Клемент нынешний «Челси» с тем, в котором работал при Гусе Хиддинке и Карло Анчелотти. — Если им удастся сохранить костяк на три–четыре сезона, они достигнут невероятных высот».