Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Пантичу еще нужно время»

Капитан «Динамо» своими активными действиями поспособствовал выездной победе своей команды над «Зарей» (1:2) в матче 19-го тура УПЛ.

- После зимней паузы всегда тяжело входить в игровой ритм. Почувствовали ли это на себе?

- Конечно, было тяжеловато, но, думаю, игра болельщикам должна была понравиться, поскольку моментов сегодня было создано много.

- Показалось, что первый пропущенный мяч не вывел команду из равновесия...

- Что касается пропущенного мяча, то здесь есть и моя вина, поскольку во время стандарта я должен был вернуться и занять ту позицию, где находился Чечер. К сожалению, в этом чемпионате у нас сложилась определенная тенденция быстро пропускать, после чего приходится отыгрываться.

- Вы приняли непосредственное участие в обеих голевых комбинациях. Это были наигранные комбинации?

- Тренерский штаб всегда просит центральных полузащитников врываться в штрафную, как случилось в эпизоде, когда забивал Гармаш. Во втором моменте удалось выполнить хороший прострел с фланга, и Беседин действовал как типичный нападающий, сыграв на опережение.

- Сложилось впечатление, что Сухоцкий действовал против вас персонально. Как вам игралось при такой опеке?

- Хороший защитник, было нелегко, но я не зацикливался на противостоянии именно с ним – у нас была задача победить в этом матче.

- Главный тренер отметил, что даже под конец матча газон находился в очень хорошем состоянии...

- В Запорожье поле всегда в хорошем состоянии. Сегодня вы сами видели, как целый день шел то снег, то дождь, но состояние газона как на эту пору года позволяло играть в футбол.

- Как бы оценили дебют Пантича и Шепелева?

- Конечно, Алексу еще нужно время, поскольку присутствует и языковой барьер, но видно, что это хороший защитник, и дай Бог, чтобы он только прогрессировал у нас. Что касается Шепелева, то это молодой футболист, который не должен останавливаться в своем развитии. Видно, что есть и мышление, и с мячом хорошо работает, но самое главное не останавливаться на том, чего он сейчас достиг.

- Зимой «Динамо» покинули две легенды – Гусев и Шовковский. Каково без них сейчас?

- Конечно, их не хватает. Даже когда приходишь на теоретическое занятие, непривычно видеть их стулья пустыми. Но такова футбольная жизнь, и нам придется двигаться вперед уже без Олега и Саши – игроков, которые много сделали для «Динамо».