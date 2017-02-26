Шахтер – Ворскла. Анонс

Завершает единственный февральский тур национального чемпионата по футболу игра в Харькове, где донецкий «Шахтер» будет принимать полтавскую «Ворсклу». В конечный успех гостей в этом противостоянии никто из ведущих букмекерских контор не верит.

Донецкая команда занимает первое место, причем с опережением ближайшего преследователя аж на 10 (на сегодняшнее утро) очков. В активе «оранжево-черных» серия из 18 матчей чемпионата страны без поражений, причем в обязательном порядке забивала во всех этих играх. Арифметика, как говорится, удручающая для соперников.

Полтавская команда располагается на шестой позиции, за которую еще предстоит побороться с «Черноморцем», а для этого нужно набирать очки, невзирая на силу оставшихся до конца первого этапа чемпионата соперников. Стабильностью «Ворскла» похвастаться никак не может. Да, три последних тура «зелено-белые» не проигрывают, но до этого не все было так радужно.

История взаимоотношений соперников в рамках национального чемпионата насчитывает 41 матч. 30 побед в активе «Шахтера», только дважды верх одержала «Ворскла», еще 9 встреч завершились вничью. В гостевых матчах полтавчане и вовсе не выиграли ни разу – 3 ничьи и 17 поражений. В первом круге «горняки» обыграли этого соперника с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Тайсона.

«Шахтер» в новом году уже провел два официальных матча, но последний и вспоминать не хочется, ведь это поражений от испанской «Сельты» в рамках Лиги Европы. Команда Паулу Фонсеки и, собственно, португальский специалист рассчитывали пройти как можно дальше в этой турнире, но не судьба. Психологические состояние после этой неудачи – палка с двумя концами. Она может подстегнуть коллектив, а может и негативно сказаться на игре и самоотдачи.

«Ворскла» за зимний антракт провела серьезную перестройку состава, причем на места опытных футболистов пришли в основном молодые да ранние, хочется надеяться, не без таланта исполнители. На что реально может претендовать этот состав, пока сказать трудно.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Срна, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Фред, Малышев, Марлос, Тайсон, Коваленко – Бланко-Лещук.

«Ворскла»: Шуст – Одарюк, Чеснаков, Кравченко, Даллку – Мякушко, Пердута, Шарпар, Ткачук, Ребенок – Хлебас.

Котировки букмекеров:

Олимп: 1,13 – 8,00 – 17,25

Марафон: 1,143 – 8,40 – 19,0

William Hill: 1,10 – 7,50 – 15,00

26 февраля, воскресенье