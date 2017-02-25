Эйбар побеждает Малагу

«Эйбар» – «Малага» - 3:0
Голы: 1:0 – 43 Гонсалес, 2:0 – 50, пенальти Гонсалес, 3:0 – 52 Энрик.
«Эйбар» – Йоэль, Рамис (дос Сантос, 78), Арбилья, Капа, Лежен, Эскаланте, Дани Гарсия, Гонсалес, Леон (Бебе, 82), Инуи, Энрик (Ривера, 69).
«Малага» – Камени, Эрнандес, Торрес, Росалес, Льоренте, Форнальс, Хуан Карлос, Хони Родригес (Вильянуэва, 73), Дуда (Шарлес, 57), Кеко (Онтиверос, 53), Сантос.
Предупреждения: Форнальс (53), Росалес (62), Капа (77), Онтиверос (77), Торрес (79), Бебе (90).
Удаление: Росалес (71).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.