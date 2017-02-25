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Эйбар побеждает Малагу

Дубль Гонсалеса и гол Энрика проносят победу своей команде

  • 25.02.2017 23:44
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«Эйбар» – «Малага» - 3:0
Голы:  1:0 – 43 Гонсалес,  2:0 – 50, пенальти Гонсалес,  3:0 – 52 Энрик.

«Эйбар» – Йоэль, Рамис (дос Сантос, 78), Арбилья, Капа, Лежен, Эскаланте, Дани Гарсия, Гонсалес, Леон (Бебе, 82), Инуи, Энрик (Ривера, 69).
«Малага» – Камени, Эрнандес, Торрес, Росалес, Льоренте, Форнальс, Хуан Карлос, Хони Родригес (Вильянуэва, 73), Дуда (Шарлес, 57), Кеко (Онтиверос, 53), Сантос.

Предупреждения: Форнальс (53), Росалес (62), Капа (77), Онтиверос (77), Торрес (79), Бебе (90).
Удаление: Росалес (71).

Источник — Sport.ua

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