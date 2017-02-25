Ювентус побеждает Эмполи

«Ювентус» – «Эмполи» - 2:0
Голы: 1:0 – 52, автогол Скорупски, 2:0 – 65 Алекс Сандро.
«Ювентус» – Нето, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Ругани, Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич, Стураро (Дибала, 74), Куадрадо (Пьяца, 85), Манджукич, Игуаин.
«Эмполи» – Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини (Весели, 70), Коста, Эль-Каддури, Эль-Хаджи, Маури (Бюхель, 77), Крунич, Марилунго (Тьям, 70), Пуччарелли.
Предупреждение: Беллуши (82).
Источник — Sport.ua
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