Ювентус побеждает Эмполи

Это давно уже было понятно, ведь голов мало и в основном их забивали защитники и полузащитники.

команда неуправляемая, Раньери не руководит раздевалкой, дальше, только вылет в ЧШ и вылет из ЛЧ,...

За 3.5 млн$ Я бы наверно посреди матча с Севильей поехал домой