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Ювентус побеждает Эмполи

«Ювентус» продолжает набирать очки в чемпионате

  • 25.02.2017 23:40
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«Ювентус» – «Эмполи» - 2:0
Голы:  1:0 – 52, автогол Скорупски,  2:0 – 65 Алекс Сандро.

«Ювентус» – Нето, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Ругани, Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич, Стураро (Дибала, 74), Куадрадо (Пьяца, 85), Манджукич, Игуаин.
«Эмполи» – Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини (Весели, 70), Коста, Эль-Каддури, Эль-Хаджи, Маури (Бюхель, 77), Крунич, Марилунго (Тьям, 70), Пуччарелли.

Предупреждение: Беллуши (82).

Источник — Sport.ua

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