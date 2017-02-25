Уотфорд играет вничью с Вест Хэмом

«Уотфорд» – «Вест Хэм» - 1:1
Голы: 1:0 – 3, пенальти Дини, 1:1 – 73 Айю.
«Уотфорд» – Гомес, Кабуль, Холебас, Янмат (Кэткарт, 52), Бритос, Капу, Бехрами, Клеверли, Сарате (Дукуре, 45), Ньянг (Саксесс, 82), Дини.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули, Снодграсс (Айю, 65), Нобл, Лансини (Фернандеш, 90), Обианг, Куяте.
Предупреждения: Янмат (36), Антонио (45), Куяте (65), Клеверли (68), Дукуре (79), Холебас (83).
Удаление: Антонио (86).
Источник — Sport.ua
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