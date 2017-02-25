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Уотфорд играет вничью с Вест Хэмом

Пенальти на первых минутах не помог «Уотфорду» одержать победу

  • 25.02.2017 21:36
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«Уотфорд» – «Вест Хэм» - 1:1
Голы:  1:0 – 3, пенальти Дини,  1:1 – 73 Айю.

«Уотфорд» – Гомес, Кабуль, Холебас, Янмат (Кэткарт, 52), Бритос, Капу, Бехрами, Клеверли, Сарате (Дукуре, 45), Ньянг (Саксесс, 82), Дини.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Антонио, Фегули, Снодграсс (Айю, 65), Нобл, Лансини (Фернандеш, 90), Обианг, Куяте.

Предупреждения: Янмат (36), Антонио (45), Куяте (65), Клеверли (68), Дукуре (79), Холебас (83).
Удаление: Антонио (86).

Источник — Sport.ua

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