Леганес громит Депортиво

«Леганес» – «Депортиво» - 4:0
Голы: 1:0 – 19 Шимановски, 2:0 – 30 Мантовани, 3:0 – 81 Лопес, 4:0 – 90 Буэно.
«Леганес» – Яго Эррерин, Сиовас, Рико, Тито, Мантовани, Пирес, Перес, Шимановски, Моран (Лопес, 72), Эль-Жар (Буэно, 86), Герреро (Саму, 77).
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Гильерме, Москера (Андоне, 46), Чолак, Хиль (Фажр, 69), Какута (Луизинью, 46), Хоселу.
Предупреждения: Люкс (63), Моран (66), Андоне (69), Герреро (69), Гильерме (75), Наварро (78), Хоселу (90).
Удаление: Альбентоса (62).
Источник — Sport.ua
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