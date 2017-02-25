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Леганес громит Депортиво

«Леганес» уверенно сыграл на домашнем поле

  • 25.02.2017 21:30
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«Леганес» – «Депортиво» - 4:0
Голы:  1:0 – 19 Шимановски,  2:0 – 30 Мантовани,  3:0 – 81 Лопес,  4:0 – 90 Буэно.

«Леганес» – Яго Эррерин, Сиовас, Рико, Тито, Мантовани, Пирес, Перес, Шимановски, Моран (Лопес, 72), Эль-Жар (Буэно, 86), Герреро (Саму, 77).
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Гильерме, Москера (Андоне, 46), Чолак, Хиль (Фажр, 69), Какута (Луизинью, 46), Хоселу.

Предупреждения: Люкс (63), Моран (66), Андоне (69), Герреро (69), Гильерме (75), Наварро (78), Хоселу (90).
Удаление: Альбентоса (62).

Источник — Sport.ua

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