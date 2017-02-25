Герта побеждает Айнтрахт Франкфурт

«Герта» – «Айнтрахт» Ф - 2:0
Голы: 1:0 – 52 Ибишевич, 2:0 – 83 Дарида.
«Герта» – Ярстейн, Брукс, Лангкамп (Лустенбергер, 87), Платтенхардт, Штарк, Харагути, Шелбред, Дарида (Дуда, 89), Пекарик, Калу (Миттельштедт, 81), Ибишевич.
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Хектор, Очипка, Таватха, Чендлер, Безушков (Тарашай, 63), Хасебе, Гачинович, Варела (Блум, 69), Ребич, Сеферович.
Предупреждения: Брукс (4), Харагути (40), Гачинович (58), Хектор (75).
Удаление: Сеферович (78).
Источник — Sport.ua
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