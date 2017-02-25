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Аталанта обыгрывает Наполи

Маттиа Кальдара оформил дубль в матче

  • 25.02.2017 21:07
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«Наполи» – «Аталанта» - 0:2
Голы:  0:1 – 28 Кальдара,  0:2 – 70 Кальдара.

«Наполи» – Рейна, Хюсай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Гамшик (Милик, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кристанте, 86), Петанья (Зуканович, 90), Гомес (Грасси, 83).

Предупреждения: Хюсай (40), Кессиэ (64), Бериша (77).
Удаление: Кессиэ (67).

Источник — Sport.ua

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