Аталанта обыгрывает Наполи

«Наполи» – «Аталанта» - 0:2
Голы: 0:1 – 28 Кальдара, 0:2 – 70 Кальдара.
«Наполи» – Рейна, Хюсай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Гамшик (Милик, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кристанте, 86), Петанья (Зуканович, 90), Гомес (Грасси, 83).
Предупреждения: Хюсай (40), Кессиэ (64), Бериша (77).
Удаление: Кессиэ (67).
Источник — Sport.ua
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