Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Надеялись на позитивный результат»

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Гречишкин пообщался с журналистами в микст-зоне «Славутич-Арены» после поединка 19 тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:2).



- Какие у Вас эмоции после матча?

- А какие эмоции могут быть? Отрицательные. Мы надеялись на положительный результат, но, что имеем, то имеем.

- Вы появились на поле лишь во втором тайме.

- Почему не вышел в основном составе? Нет, никаких проблем у меня нет, это просто решение тренера.

- Было заметно, что у вашей команды было много брака в передачах.

- Ну, вы видите, какое поле, при этом еще и снег метет, от этого и неточности в пасе.

- Никита Каменюка был на матче.

- Каменюка заходил в раздевалку. Поддержал на правах капитана. Сказал, что жизнь продолжается и нужно дальше готовиться.



- Что тренер говорил в перерыве?

- Не знаю, что Вернидуб говорил команде в перерыве, потому что разминался, а после игры сказал, чтобы не опускали головы.



- Какие планы после этого поражения?

- Да, проиграли, но теперь нужно дальше смотреть, бороться от игры к игре. Но этот матч тоже будем разбирать. У нас впереди еще много важных встреч. Но это футбол. Всегда одна команда выигрывает, а другая проигрывает. Сегодня вторая команда – это мы.