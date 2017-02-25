Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Надеялись на позитивный результат»

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Гречишкин пообщался с журналистами в микст-зоне «Славутич-Арены» после поединка 19 тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:2).
- Какие у Вас эмоции после матча?
- А какие эмоции могут быть? Отрицательные. Мы надеялись на положительный результат, но, что имеем, то имеем.
- Вы появились на поле лишь во втором тайме.
- Почему не вышел в основном составе? Нет, никаких проблем у меня нет, это просто решение тренера.
- Было заметно, что у вашей команды было много брака в передачах.
- Ну, вы видите, какое поле, при этом еще и снег метет, от этого и неточности в пасе.
- Никита Каменюка был на матче.
- Каменюка заходил в раздевалку. Поддержал на правах капитана. Сказал, что жизнь продолжается и нужно дальше готовиться.
- Что тренер говорил в перерыве?
- Не знаю, что Вернидуб говорил команде в перерыве, потому что разминался, а после игры сказал, чтобы не опускали головы.
- Какие планы после этого поражения?
- Да, проиграли, но теперь нужно дальше смотреть, бороться от игры к игре. Но этот матч тоже будем разбирать. У нас впереди еще много важных встреч. Но это футбол. Всегда одна команда выигрывает, а другая проигрывает. Сегодня вторая команда – это мы.
Источник — Xsport
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