Заури МАХАРАДЗЕ: «Тщательно готовились к мату против Стали»

Голкипер донецкого «Олимпика» Заури Махарадзе - о матче против «Стали» (0:0).

- Мы тщательно готовились к этой встрече, разобрали и знали их хорошо. Нам удалось показать свою игру. Это первый официальный матч в этом году. Всегда в таких матчах возникают сложности. Еще нет той сыгранности, которая у нас была в осенней части. Считаю, что мы достойно провели сегодняшнюю игру, но могли и лучше. Соперник был хороший, поэтому для первой игры результат неплохой. Итоговым результатом остались довольны обе команды. Рады, конечно, были бы больше, если бы добыли победу, однако, не будем кривить душой, сейчас каждые очки очень важны. Чтобы достичь поставленных задач, необходимо добывать очки и в последующих поединках.

- Насколько команда уже готова физически?

- Еще не на все 100 процентов готовы, однако двигаемся в этом направлении. Еще нужно работать.

- Впереди матч с «Динамо». Что скажешь по следующему матчу?

- «Динамо» есть «Динамо». Будем выходить и стараться добыть очки в этом матче.