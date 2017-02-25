Ильичевец начал второй турецкий сбор

«Ильичевец» плавно вошел в рабочий ритм на втором учебно-тренировочном сборе. Сегодняшний рабочий день у приазовцев по традиции состоял из двух тренировок. Утреннее занятие было посвящено скоростно-силовой работе. В конце тренировки, после нескольких легкоатлетических серий, мариупольцы поработали над «стандартами» и тактикой.
Вторая тренировка, с учетом завтрешнего спарринга со «Слуцком», носила предыгровой характер. После разминки последовали «квадраты», «держание» и спарринг на одну половину поля.
Напомним, завтра «Ильичевец» проведет контрольную игру против «Слуцка». Матч состоится на тренировочном поле приазовцев в «Камелии». Начало спарринга в 15:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Ильичевец
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