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Шахтер провел тренировку на Металлисте

«Горняки» готовятся к матчу против «Ворсклы»

  • 25.02.2017 20:20
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

 

«Шахтер» продолжает готовиться к старту весенней части чемпионата Украины в первой столице.

25 февраля «горняки» провели вечернюю сессию на ОСК «Металлист».

Напомним, завтра в 19-м туре национальной Премьер-лиги дончане встретятся с полтавской «Ворсклой». Начало матча в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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