Шахтер провел тренировку на Металлисте

«Шахтер» продолжает готовиться к старту весенней части чемпионата Украины в первой столице.
25 февраля «горняки» провели вечернюю сессию на ОСК «Металлист».
Напомним, завтра в 19-м туре национальной Премьер-лиги дончане встретятся с полтавской «Ворсклой». Начало матча в 17:00.
Источник — ФК Шахтер
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