U-21: Карпаты на выезде одолели Черноморец

«Чорноморець» U-21 – «Карпати» U-21 – 0:1
Гол: Богач, 31.
«ЧОРНОМОРЕЦЬ» U-21: Кожухар, Щетінін, Гадрані, Веремєєв, Соколов, Калітов, Попов (Семенів, 46), Хамелюк, Вареник (Чернишов, 38), Переверза (Плохотнюк, 68), Студінікін (Гладченко, 80).
Запасні: Суаіб, Семенченко, Михайліченко.
Старший тренер – Геннадій Ніжегородов.
«КАРПАТИ» U-21: Сілецький, Виздрик, Сениця, Стасишин, Лебеденко, Толочко, Малашевський, Саламаха (Саутін, 90), Богач (Войтович, 71), Лебедь (Гладкий, 83), Карпенко (Заїкин, 81).
Запасні: Данилів, Веремієнко.
Старший тренер – Олександр Чижевський.
Попередження: Гадрані, 45, Веремєєв, 69 – Лебеденко, 23.
Источник — ФК Карпаты
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