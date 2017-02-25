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U-21: Карпаты на выезде одолели Черноморец

Львовяне поднялись на третье место

  • 25.02.2017 20:17
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

«Чорноморець» U-21 – «Карпати» U-21 – 0:1
Гол: Богач, 31.

«ЧОРНОМОРЕЦЬ» U-21: Кожухар, Щетінін, Гадрані, Веремєєв, Соколов, Калітов, Попов (Семенів, 46), Хамелюк, Вареник (Чернишов, 38), Переверза (Плохотнюк, 68), Студінікін (Гладченко, 80).
Запасні: Суаіб, Семенченко, Михайліченко.
Старший тренер – Геннадій Ніжегородов.

«КАРПАТИ» U-21: Сілецький, Виздрик, Сениця, Стасишин, Лебеденко, Толочко, Малашевський, Саламаха (Саутін, 90), Богач (Войтович, 71), Лебедь (Гладкий, 83), Карпенко (Заїкин, 81).
Запасні: Данилів, Веремієнко.
Старший тренер – Олександр Чижевський.

Попередження: Гадрані, 45, Веремєєв, 69 – Лебеденко, 23.

Источник — ФК Карпаты

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