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19-й тур
Александрия
6:0
Волынь
25.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Волынь — 6:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Александрия» — «Волынь»

  • 25.02.2017 19:45
  • 835 просмотров
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Метки
ФК Александрия
© ФК Александрия

В поединке 19-го тура УПЛ «Александрия» — «Волынь» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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