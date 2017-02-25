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Севилья одержала волевую победу над Бетисом в дерби

Иборра принес победу андалусийцам

  • 25.02.2017 19:05
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«Бетис» – «Севилья» - 1:2
Голы:  1:0 – 36 Дурмиси,  1:1 – 56 Меркадо,  1:2 – 76 Иборра.

«Бетис» – Адан, Манди, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Пеццелья, Пардо, Себальос, Петрос, Пиччини, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
«Севилья» – Рико, Рами, Эскудеро, Меркадо, Пареха, Нзонзи, Насри, Витоло, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Васкес (Иборра, 46), Йоветич (Корреа, 83).

Предупреждения: Нзонзи (35), Сарабия (43), Тошка (45), Пиччини (87).

Источник — Sport.ua

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