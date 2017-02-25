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Челси дожал Суонси, Эвертон обыграл Сандерленд

«Аристократы» увеличили отрыв от преследователей до 11-ти очков

  • 25.02.2017 19:02
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«Вест Бромвич» – «Борнмут» - 2:1
Голы:  0:1 – 5, пенальти Кинг,  1:1 – 10 Доусон,  2:1 – 22 Маколи.

«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Эванс, Ньом, Доусон (Макклейн, 54), Флетчер, Брант, Моррисон (Якоб, 73), Ливермор, Шадли (Филд, 88), Рондон.
«Борнмут» – Боруц, Мингз, Дэниэлс, Смит, Кук, Уилшер (Гослинг, 66), Пью (Муссе, 79), Фрэйзер, Артер (Афобе, 66), Кинг, Серман.

Предупреждения: Ньом (49), Макклейн (69).

«Челси» – «Суонси» - 3:1
Голы:  1:0 – 19 Фабрегас,  1:1 – 45 Льоренте,  2:1 – 72 Педро,  3:1 – 84 Диего Коста.

«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас, Мозес (Зума, 85), Педро (Матич, 76), Канте, Азар (Виллиан, 85), Диего Коста.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл (Айю, 76), Корк, Раутледж (Нарсинх, 81), Фер, Сигурдссон, Льоренте.

Предупреждения: Нотон (35), Ольссон (36), Давид Луиз (75), Фер (80).

«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро» - 1:0
Гол:  1:0 – 34 ван Анхолт.

«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт (Шлупп, 87), Уорд, Сако, Кабай (Макартур, 63), Миливоевич, Панчон, Таунсенд, Заа (Дэнн, 88), Бентеке.
«Мидлсбро» – Вальдес, Айяла, Фабио, Эспиноса, Гибсон, Форшоу (Гедиура, 61), де Рон, Рамирес, Даунинг, Негредо (Жестед, 46), Стуани (Траоре, 79).

Предупреждения: Кабай (30), Фабио (75), Макартур (76), Уорд (83).

«Эвертон» – «Сандерленд» - 2:0
Голы:  1:0 – 40 Гуйе,  2:0 – 80 Лукаку.

«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Бейнс, Коулмэн, Фунес Мори, Дэвис (Валенсия, 70), Шнайдерлин, Гуйе, Баркли (Маккарти, 83), Лукман (Миральяс, 60), Лукаку.
«Сандерленд» – Пикфорд, Коне, Овьедо, Джонс, О′Ши, Ларссон, Гибсон (Ханимен, 79), Ндонг, Янузай, Борини (Хазри, 79), Дефо.

Предупреждения: Гибсон (35), Овьедо (77).

«Халл» – «Бернли» - 1:1
Голы:  1:0 – 72, пенальти Хаддлстоун,  1:1 – 76 Кин.

«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Эльабделлауи (Эрнандес, 82), Ндиайе, Аль-Мухаммади, Мэлоуни (Мейлер, 67), Хаддлстоун, Гросицки, Мбокани (Ньяссе, 67).
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Вествуд (Тарковски, 85), Бартон, Брэйди (Арфилд, 89), Барнс, Грэй (Воукс, 85).

Предупреждения: Вествуд (40), Хаддлстоун (53), Барнс (71).
Удаление: Барнс (90).

Источник — Sport.ua

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