Гент против Генка и другие встречи почти тезок

Сразу просим прощения, но мы не могли пройти мимо пары «Гент» - «Генк», которая образовалась на сегодняшней жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Дело даже не в том, что это всего второе бельгийское дерби в истории еврокубков. Куда больше нас привлекла схожесть имен двух славных клубов. Впрочем, почти тезки совсем не впервые встречаются на европейской арене.
Матчи, которые уже были...
«Гент» - «Генк»
На этом матче смогут работать только комментаторы с идеальной дикцией, а журналистам 9 и 16 марта придется дважды проверять написанное. В этом сезоне «Гент» и «Генк» встретятся в третий и четвертый раз, а два предыдущих матча заканчивались победами хозяев.
«Атлетико» - «Атлетик»
«Атлетико» и «Атлетик» регулярно встречаются в Испании, а в 2012 году они сошлись в финале Лиги Европы в Бухаресте.
«Спарта» - «Спартак»
Пражскую «Спарту» назвали в честь Древней Спарты, а московский «Спартак» получил имя славного гладиатора Спартака. В Европе клубы встречались семь раз, в том числе на групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА и Кубка УЕФА.
«Сельта» - «Селтик»
Знаменитое племя кельтов дало имя клубам из Виго и Глазго, пути которых пересеклись в Кубке УЕФА-2002/03. Шотландцы обыграли испанцев по правилу выездного гола и впоследствии дошли до финала.
«Сент-Этьен» - «Сент-Миррен»
Клубы, объединенные темой богословия (saint в переводе с английского - святой), сошлись лицом к лицу в Кубке УЕФА-1980/81. Команда, названная в честь Святого Этьена (Стефана), с общим счетом 2:0 одолела команду, которой покровительствует Святой Мирин.
Матчи, которые мы бы хотели увидеть...
«Раннерс» - «Рейнджерс»
За последние сезоны датский «Раннерс» участвовал в еврокубках пять раз, но со своими почти что тезками из Глазго пока не встречался. Также в этой паре мог бы быть андоррский «Ранхерс».
«Лион» - «Ньон»
«Ньон» выступает на стадионе, расположенном напротив штаб-квартиры УЕФА, но до турниров под эгидой этой организации ему еще далеко. Так что «Лион» пока может разминаться на командах вроде «Алкмаара». Есть, правда, еще «Сьон» - это «дерби» куда более вероятно...
АПОЕЛ - «Хапоэль»
Клуб из Никосии, пробившийся в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, не встречался с командами рабочего спортивного общества из Израиля.
«Богемиан» - «Богемианс» и «Хиберниан» - «Хибернианс»
Мы до сих пор ждем дуэли Праги и Дублина, а также Эдинбурга и Паолы. Кстати, мальтийский «Хибернианс» был назван в честь шотландского клуба.
«Вольфсбург» - «Вулверхэмптон»
Взлет немецких «волков» в Европе под началом Вольфганга Вольфа случился намного позже лучших времен «волков» английских. А ведь увидеть такое «дерби» было бы очень интересно. В прошлом сезоне австрийский «Вольфсберг» пробился в Лигу Европы, но встретиться с «Вольфсбургом» не получилось, так как немецкая команда играла в Лиге чемпионов.
И если уж совсем фантазировать...
«Акранес» (Исландия) - «Экранас» (Литва)
«Астон Вилла» (Англия) - «Астана» (Казахстан)
«Витесс» (Нидерланды) - «Витебск» (Беларусь)
«ИК Зенит» (Швеция) - «Зенит» (Россия)
«Левадия» (Эстония) - «Левадиакос» (Левадия, Греция)
«Партизан» (Сербия) - «Партизани» (Албания)
«Реал» Мадрид (Испания) - «Реал Фарма» Одесса (Украина)
«Черно море» (Болгария) - «Черноморец» (Россия)
«11 октября» (БЮР Македония) - «12 октября» (Парагвай)
Мини-турнир с участием «Б-93» (Дания), «Б-67» (Гренландия), «Б-36» и «Б-71» (Фареры)
Источник — УЕФА
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