Гент против Генка и другие встречи почти тезок

Сразу просим прощения, но мы не могли пройти мимо пары «Гент» - «Генк», которая образовалась на сегодняшней жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Дело даже не в том, что это всего второе бельгийское дерби в истории еврокубков. Куда больше нас привлекла схожесть имен двух славных клубов. Впрочем, почти тезки совсем не впервые встречаются на европейской арене.

Матчи, которые уже были. ..

«Гент» - «Генк»

На этом матче смогут работать только комментаторы с идеальной дикцией, а журналистам 9 и 16 марта придется дважды проверять написанное. В этом сезоне «Гент» и «Генк» встретятся в третий и четвертый раз, а два предыдущих матча заканчивались победами хозяев.

«Атлетико» - «Атлетик»

«Атлетико» и «Атлетик» регулярно встречаются в Испании, а в 2012 году они сошлись в финале Лиги Европы в Бухаресте.

«Спарта» - «Спартак»

Пражскую «Спарту» назвали в честь Древней Спарты, а московский «Спартак» получил имя славного гладиатора Спартака. В Европе клубы встречались семь раз, в том числе на групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА и Кубка УЕФА.

«Сельта» - «Селтик»

Знаменитое племя кельтов дало имя клубам из Виго и Глазго, пути которых пересеклись в Кубке УЕФА-2002/03. Шотландцы обыграли испанцев по правилу выездного гола и впоследствии дошли до финала.

«Сент-Этьен» - «Сент-Миррен»

Клубы, объединенные темой богословия (saint в переводе с английского - святой), сошлись лицом к лицу в Кубке УЕФА-1980/81. Команда, названная в честь Святого Этьена (Стефана), с общим счетом 2:0 одолела команду, которой покровительствует Святой Мирин.

Матчи, которые мы бы хотели увидеть...

«Раннерс» - «Рейнджерс»

За последние сезоны датский «Раннерс» участвовал в еврокубках пять раз, но со своими почти что тезками из Глазго пока не встречался. Также в этой паре мог бы быть андоррский «Ранхерс».

«Лион» - «Ньон»

«Ньон» выступает на стадионе, расположенном напротив штаб-квартиры УЕФА, но до турниров под эгидой этой организации ему еще далеко. Так что «Лион» пока может разминаться на командах вроде «Алкмаара». Есть, правда, еще «Сьон» - это «дерби» куда более вероятно...

АПОЕЛ - «Хапоэль»

Клуб из Никосии, пробившийся в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, не встречался с командами рабочего спортивного общества из Израиля.

«Богемиан» - «Богемианс» и «Хиберниан» - «Хибернианс»

Мы до сих пор ждем дуэли Праги и Дублина, а также Эдинбурга и Паолы. Кстати, мальтийский «Хибернианс» был назван в честь шотландского клуба.

«Вольфсбург» - «Вулверхэмптон»

Взлет немецких «волков» в Европе под началом Вольфганга Вольфа случился намного позже лучших времен «волков» английских. А ведь увидеть такое «дерби» было бы очень интересно. В прошлом сезоне австрийский «Вольфсберг» пробился в Лигу Европы, но встретиться с «Вольфсбургом» не получилось, так как немецкая команда играла в Лиге чемпионов.

И если уж совсем фантазировать. ..

«Акранес» (Исландия) - «Экранас» (Литва)

«Астон Вилла» (Англия) - «Астана» (Казахстан)

«Витесс» (Нидерланды) - «Витебск» (Беларусь)

«ИК Зенит» (Швеция) - «Зенит» (Россия)

«Левадия» (Эстония) - «Левадиакос» (Левадия, Греция)

«Партизан» (Сербия) - «Партизани» (Албания)

«Реал» Мадрид (Испания) - «Реал Фарма» Одесса (Украина)

«Черно море» (Болгария) - «Черноморец» (Россия)

«11 октября» (БЮР Македония) - «12 октября» (Парагвай)

Мини-турнир с участием «Б-93» (Дания), «Б-67» (Гренландия), «Б-36» и «Б-71» (Фареры)