Бавария крупно унижает Гамбург, Федецкий проигрывает Аугсбургу

«РБ Лейпциг» – «Кельн» - 3:1
Голы: 1:0 – 5 Форсберг, 2:0 – 34, автогол Марох, 2:1 – 53 Осако, 3:1 – 65 Вернер.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер, Демме, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Кайзер, 86), Форсберг (Хедира, 65), Вернер (Зельке, 84).
«Кельн» – Кесслер, Марох (Цоллер, 46), Суботич, Хайнц, Хектор, Хегер (Йойич, 76), Рауш, Клеменс, Ольковски, Осако, Модест.
Предупреждения: Марох (7), Рауш (39), Ильзанкер (62), Хегер (68), Хектор (84).
«Фрайбург» – «Боруссия» Д - 0:3
Голы: 0:1 – 13 Папастатопулос, 0:2 – 55 Обамеянг, 0:3 – 70 Обамеянг.
«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер (Игньовски, 85), Сеюнджю, Хефлер, Франтц, Филипп, Булут (Кемпф, 24), Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64).
«Боруссия» Д – Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Геррейру, Пишчек, Вайгль, Кастро, Ройс (Пулишич, 82), Дурм, Обамеянг (Шюррле, 81), Дембеле (Кагава, 76).
Предупреждение: Филипп (67).
«Бавария» – «Гамбург» - 8:0
Голы: 1:0 – 17 Видаль, 2:0 – 24, пенальти Левандовски, 3:0 – 42 Левандовски, 4:0 – 54 Левандовски, 5:0 – 56 Алаба, 6:0 – 65 Коман, 7:0 – 69 Коман, 8:0 – 87 Роббен.
«Бавария» – Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен, Лам (Рафинья, 67), Алькантара (Коман, 60), Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски (Саншеш, 57).
«Гамбург» – Адлер, Джуру, Дуглас Сантос, Сакаи, Маврай, Грегорич (Экдаль, 60), Мюллер (Хунт, 62), Холтби, Уолас, Костич (Вальдшмидт, 72), Юнг.
Предупреждение: Дуглас Сантос (37).
«Байер» – «Майнц» - 0:2
Голы: 0:1 – 3 Белль, 0:2 – 11 Озтуналы.
«Байер» – Лено, Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Едвай, Хенрихс, Бельараби, Бендер (Юрченко, 79), Кампль, Хавертц (Брандт, 67), Фолланд, Эрнандес.
«Майнц» – Лессль, Белль, Буссманн, Донати, Рамальо, Озтуналы, Латца, Фрай, Де Бласис (Квайсон, 76), Муто (Самперио, 89), Кордоба.
Предупреждения: Бендер (10), Муто (74), Латца (83).
«Дармштадт» – «Аугсбург» - 1:2
Голы: 1:0 – 47 Хеллер, 1:1 – 55, пенальти Верхаг, 1:2 – 85 Бобадилья.
«Дармштадт» – Эссер, Милошевич, Холланд, Федецкий, Сулу, Алтынтоп, Гондорф, Розенталь (Сиригу, 35), Сэм (Бойд, 46), Хеллер, Чолак (Шипплок, 76).
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Стафилидис, Верхаг, Гу Чжа Чхоль (Фрамбергер, 90), Моравек (Ляйтнер, 77), Кор, Качар, Халил Алтынтоп, Чжи Дон Вон, Бобадилья (Шмидт, 89).
Предупреждение: Хеллер (88).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.