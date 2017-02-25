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Бавария крупно унижает Гамбург, Федецкий проигрывает Аугсбургу

«Байер» проиграл «Майнцу», «Боруссия» разгромила «Фрайбург»

  • 25.02.2017 18:30
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«РБ Лейпциг» – «Кельн» - 3:1
Голы:  1:0 – 5 Форсберг,  2:0 – 34, автогол Марох,  2:1 – 53 Осако,  3:1 – 65 Вернер.

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмитц, Комппер, Демме, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Кайзер, 86), Форсберг (Хедира, 65), Вернер (Зельке, 84).
«Кельн» – Кесслер, Марох (Цоллер, 46), Суботич, Хайнц, Хектор, Хегер (Йойич, 76), Рауш, Клеменс, Ольковски, Осако, Модест.

Предупреждения: Марох (7), Рауш (39), Ильзанкер (62), Хегер (68), Хектор (84).

«Фрайбург» – «Боруссия» Д - 0:3
Голы:  0:1 – 13 Папастатопулос,  0:2 – 55 Обамеянг,  0:3 – 70 Обамеянг.

«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер (Игньовски, 85), Сеюнджю, Хефлер, Франтц, Филипп, Булут (Кемпф, 24), Грифо, Петерсен (Нидерлехнер, 64).
«Боруссия» Д – Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Геррейру, Пишчек, Вайгль, Кастро, Ройс (Пулишич, 82), Дурм, Обамеянг (Шюррле, 81), Дембеле (Кагава, 76).

Предупреждение: Филипп (67).

«Бавария» – «Гамбург» - 8:0
Голы:  1:0 – 17 Видаль,  2:0 – 24, пенальти Левандовски,  3:0 – 42 Левандовски,  4:0 – 54 Левандовски,  5:0 – 56 Алаба,  6:0 – 65 Коман,  7:0 – 69 Коман,  8:0 – 87 Роббен.

«Бавария» – Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен, Лам (Рафинья, 67), Алькантара (Коман, 60), Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски (Саншеш, 57).
«Гамбург» – Адлер, Джуру, Дуглас Сантос, Сакаи, Маврай, Грегорич (Экдаль, 60), Мюллер (Хунт, 62), Холтби, Уолас, Костич (Вальдшмидт, 72), Юнг.

Предупреждение: Дуглас Сантос (37).

«Байер» – «Майнц» - 0:2
Голы:  0:1 – 3 Белль,  0:2 – 11 Озтуналы.

«Байер» – Лено, Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Едвай, Хенрихс, Бельараби, Бендер (Юрченко, 79), Кампль, Хавертц (Брандт, 67), Фолланд, Эрнандес.
«Майнц» – Лессль, Белль, Буссманн, Донати, Рамальо, Озтуналы, Латца, Фрай, Де Бласис (Квайсон, 76), Муто (Самперио, 89), Кордоба.

Предупреждения: Бендер (10), Муто (74), Латца (83).

«Дармштадт» – «Аугсбург» - 1:2
Голы:  1:0 – 47 Хеллер,  1:1 – 55, пенальти Верхаг,  1:2 – 85 Бобадилья.

«Дармштадт» – Эссер, Милошевич, Холланд, Федецкий, Сулу, Алтынтоп, Гондорф, Розенталь (Сиригу, 35), Сэм (Бойд, 46), Хеллер, Чолак (Шипплок, 76).
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Стафилидис, Верхаг, Гу Чжа Чхоль (Фрамбергер, 90), Моравек (Ляйтнер, 77), Кор, Качар, Халил Алтынтоп, Чжи Дон Вон, Бобадилья (Шмидт, 89).

Предупреждение: Хеллер (88).

Источник — Sport.ua

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