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Экс-вратарь Карпат Ильющенков перешел в Верес

Ровенский клуб усилился 26-летним голкипером

  • 25.02.2017 18:16
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ФК Верес
© ФК Верес

26-річний вихованець тернопільського футболу, воротар Олександр Ільющенков – чергове поповнення Народного Клубу «Верес».

За плечима у голкіпера виступи за «Ниву» (Тернопіль), «Енергетик» (Бурштин), «Карпати» (Львів), «Металіст» (Харків) та «Сіоні» (Грузія). Широкому загалу вболівальників Олександр став відомим, граючи за «Карпати» - 21 матч. Цікавим є той факт, що свій перший матч на професійному рівні Ільющенков провів у 2009 році проти… рівненського «Вереса».

Источник — ФК Верес

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