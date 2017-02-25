Экс-вратарь Карпат Ильющенков перешел в Верес

26-річний вихованець тернопільського футболу, воротар Олександр Ільющенков – чергове поповнення Народного Клубу «Верес».
За плечима у голкіпера виступи за «Ниву» (Тернопіль), «Енергетик» (Бурштин), «Карпати» (Львів), «Металіст» (Харків) та «Сіоні» (Грузія). Широкому загалу вболівальників Олександр став відомим, граючи за «Карпати» - 21 матч. Цікавим є той факт, що свій перший матч на професійному рівні Ільющенков провів у 2009 році проти… рівненського «Вереса».
Источник — ФК Верес
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