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Симоне ИНДЗАГИ: «Нам необходимо обрести стабильность»

Тренер «Лацио» - о предстоящем матче против «Удинезе»

  • 25.02.2017 18:11
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Наставник Лацио Симоне Индзаги дал свои комментарии накануне домашней игры с Удинезе.

«Мы столкнемся с сильным противником, который потерпел два поражения подряд. Дельнери является грамотным и знающим специалистом, способным хорошо делать свою работу. Что касается моих ребят, то они выглядят настроенными на победный результат. Мы добились прогресса в течение последних недель, теперь необходимо обрести стабильность.

Состав? Есть еще две тренировки. Состояние некоторых футболистов необходимо оценить в ближайшее время. Патрик, Раду и Лулич не примут участия в игре с Ромой, поэтому они должны появиться в завтрашней встрече. Милинкович? Я должен оценить его кондиции. Он выздоровел и дал мне много гарантий, но сейчас наступает сложный период. Посмотрим, что произойдет на заключительной тренировке.

Впереди три важных матча, будет очень сложно победить в каждом из них. Повторюсь, команда здорово поработала в течение недели, но сейчас все мысли только об Удинезе. После этого матча мы начнем готовиться к кубовой игре с Ромой. Не знаю, каким путем легче оказаться в Европе, но наша команда намерена выйти в финал Кубка Италии.

Пароло? Он довольно часто играл. Кроме того, не будем забывать о том, что Мурджа доказал свою состоятельность. Если я сделаю выбор в пользу молодого игрока, то кому-то из пары Пароло или Милинкович будет предоставлен отдых.

Оборона? Я до сих пор не принял окончательного решения. У меня есть различные варианты, даже Баштуш восстановился.

Маркетти? Завтра его не будет. Я надеюсь, что он успеет восстановиться к игре Кубка Италии».

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