Симоне ИНДЗАГИ: «Нам необходимо обрести стабильность»

Наставник Лацио Симоне Индзаги дал свои комментарии накануне домашней игры с Удинезе.



«Мы столкнемся с сильным противником, который потерпел два поражения подряд. Дельнери является грамотным и знающим специалистом, способным хорошо делать свою работу. Что касается моих ребят, то они выглядят настроенными на победный результат. Мы добились прогресса в течение последних недель, теперь необходимо обрести стабильность.



Состав? Есть еще две тренировки. Состояние некоторых футболистов необходимо оценить в ближайшее время. Патрик, Раду и Лулич не примут участия в игре с Ромой, поэтому они должны появиться в завтрашней встрече. Милинкович? Я должен оценить его кондиции. Он выздоровел и дал мне много гарантий, но сейчас наступает сложный период. Посмотрим, что произойдет на заключительной тренировке.



Впереди три важных матча, будет очень сложно победить в каждом из них. Повторюсь, команда здорово поработала в течение недели, но сейчас все мысли только об Удинезе. После этого матча мы начнем готовиться к кубовой игре с Ромой. Не знаю, каким путем легче оказаться в Европе, но наша команда намерена выйти в финал Кубка Италии.



Пароло? Он довольно часто играл. Кроме того, не будем забывать о том, что Мурджа доказал свою состоятельность. Если я сделаю выбор в пользу молодого игрока, то кому-то из пары Пароло или Милинкович будет предоставлен отдых.



Оборона? Я до сих пор не принял окончательного решения. У меня есть различные варианты, даже Баштуш восстановился.



Маркетти? Завтра его не будет. Я надеюсь, что он успеет восстановиться к игре Кубка Италии».