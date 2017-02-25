U-21: Ворскла минимально победила Шахтер

«Шахтар» - «Ворскла» - 0:1
Гол: Ічанський, 60.
«Шахтар»: Гриценко, Кирюханцев, Качараба, Бондар, Корнієнко, Зінкевич (Сагуткін, 89), Ігнатенко, Піхальонок, Глущук (Яловенко, 79), Арабідзе (Топалов, 80) Арендарук.
Запасні: Єфанов, Грачов, Коробенко, Глагола.
Тренер: Валерій Кривенцов
«Ворскла»: Вічний, Квасний, Гаркуша, Ключик, Луценко, Сидоренко (Таранушич, 74), Ічанський, Косовський, Олійник (Брага, 52), Шарило (Гасенко, 65), Удод (Муха, 89).
Запасні: Різник, Алантьєв, Тищенко.
Тренер: Олександр Омельчук.
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.