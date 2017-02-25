Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

U-21: Ворскла минимально победила Шахтер

Сергей Ичанский принес победу полтавчанам

  • 25.02.2017 18:07
  • 265 просмотров
  • 1 комментария
Метки
U-21: Ворскла минимально победила Шахтер

«Шахтар» - «Ворскла» - 0:1
Гол: Ічанський, 60.

«Шахтар»: Гриценко, Кирюханцев, Качараба, Бондар, Корнієнко, Зінкевич (Сагуткін, 89), Ігнатенко, Піхальонок, Глущук (Яловенко, 79), Арабідзе (Топалов, 80) Арендарук.
Запасні: Єфанов, Грачов, Коробенко, Глагола.
Тренер: Валерій Кривенцов

«Ворскла»: Вічний, Квасний, Гаркуша, Ключик, Луценко, Сидоренко (Таранушич, 74), Ічанський, Косовський, Олійник (Брага, 52), Шарило (Гасенко, 65), Удод (Муха, 89).
Запасні: Різник, Алантьєв, Тищенко.
Тренер: Олександр Омельчук.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.