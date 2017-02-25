Карло Анчелотти провел 1000-й матч в роли тренера

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти провел 1000-й матч в карьере.
Юбилейным для итальянского наставника стал поединок против «Гамбурга» в чемпионате Германии.
Анчелотти работает тренером с 1995 года.
Распределение 1000 матчей по клубам выглядит следующим образом: «Реджана» – 38, «Парма» – 102, «Ювентус» - 114, «Милан» – 413, «Челси» – 109, «Пари Сен-Жермен» – 71, «Реал» Мадрид – 119, «Бавария» – 32.
Источник — Sport.ua
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