Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карло Анчелотти провел 1000-й матч в роли тренера

Юбилейной для итальянца стала игра «Бавария» - «Гамбург»

  • 25.02.2017 17:59
  • 177 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Карло Анчелотти провел 1000-й матч в роли тренера

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти провел 1000-й матч в карьере.

Юбилейным для итальянского наставника стал поединок против «Гамбурга» в чемпионате Германии.

Анчелотти работает тренером с 1995 года.

Распределение 1000 матчей по клубам выглядит следующим образом: «Реджана» – 38, «Парма» – 102, «Ювентус» - 114, «Милан» – 413, «Челси» – 109, «Пари Сен-Жермен» – 71, «Реал» Мадрид – 119, «Бавария» – 32.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.