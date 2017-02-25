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Бонавентуре избежал перелома

У игрока «Зари» ушиб

  • 25.02.2017 17:56
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Игрок «Зари» Деннис Бонавентуре, получивший травму в матче против «Динамо», избежал перелома ноги.

По словам наставника луганчан у игрока просто ушиб, который не должен выбить его надолго из строя.

Отметим, что стадион в Запорожье Бонавентуре покинул на машине скорой помощи.

Источник — Sport.ua

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