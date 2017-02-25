Бонавентуре избежал перелома

Игрок «Зари» Деннис Бонавентуре, получивший травму в матче против «Динамо», избежал перелома ноги.
По словам наставника луганчан у игрока просто ушиб, который не должен выбить его надолго из строя.
Отметим, что стадион в Запорожье Бонавентуре покинул на машине скорой помощи.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.