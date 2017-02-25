ЭМЕРСОН: «Есть задача зацепиться за 4-5 место»

Защитник донецкого «Олимпика» Владис-Эмерсон Иллой-Айет прокомментировал сухую ничью в матче против каменской «Стали».

- Ничейный счет, по сути, не удовлетворил ни одну из команд. Можно ли при этом считать его закономерным?

- Да, мы недовольны результатом, но при этом он является положительным для обеих команд, так как обе команды заработали по одному очку в начале весенней части сезона.

- «Олимпик» больше владел инициативой и был ближе к победе. Чего не хватило команде, чтобы победить?

- Постоянно не хватало последнего паса. А вообще, нам попросту не хватило гола для победы. Мы были ближе к тому, чтобы забить, я считаю.

- Зимой команду покинуло много ключевых игроков, на которых строилась игра в 1-й половине сезона. На данный момент чувствуется нехватка сыгранности с новичками?

- Само собой, чувствуется, но на сегодняшний день нам не хватило скорее кондиций и полноценного резерва.

- Задание для команды до конца 1-го этапа это остаться в первой шестерке?

- Да, но при этом, по возможности, постараться зацепиться за 4-5 место .

- Какие ощущений от игры во Львове? Зрителей было, мягко говоря, не густо…

- Что я вам могу сказать, мы уже привыкли к подобному явлению. Постоянные смены полей для «Олимпика» - привычное дело, так что незачем об этом думать. А сам стадион хороший, нам понравилось здесь.

Александр НАГОЛЮК