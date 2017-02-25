Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЭМЕРСОН: «Есть задача зацепиться за 4-5 место»

Защитник «Олимпика» прокомментировал матч против «Стали»

  • 25.02.2017 17:30
  • 490 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Защитник донецкого «Олимпика» Владис-Эмерсон Иллой-Айет прокомментировал сухую ничью в матче против каменской «Стали».

- Ничейный счет, по сути, не удовлетворил ни одну из команд. Можно ли при этом считать его закономерным?
- Да, мы недовольны результатом, но при этом он является положительным для обеих команд, так как обе команды заработали по одному очку в начале весенней части сезона.

- «Олимпик» больше владел инициативой и был ближе к победе. Чего не хватило команде, чтобы победить?
- Постоянно не хватало последнего паса. А вообще, нам попросту не хватило гола для победы. Мы были ближе к тому, чтобы забить, я считаю.

- Зимой команду покинуло много ключевых игроков, на которых строилась игра в 1-й половине сезона. На данный момент чувствуется нехватка сыгранности с новичками?
- Само собой, чувствуется, но на сегодняшний день нам не хватило скорее кондиций и полноценного резерва.

- Задание для команды до конца 1-го этапа это остаться в первой шестерке?
- Да, но при этом, по возможности, постараться зацепиться за 4-5 место .

- Какие ощущений от игры во Львове? Зрителей было, мягко говоря, не густо…
- Что я вам могу сказать, мы уже привыкли к подобному явлению. Постоянные смены полей для «Олимпика» - привычное дело, так что незачем об этом думать. А сам стадион хороший, нам понравилось здесь.

Александр НАГОЛЮК

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.