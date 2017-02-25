Колос провел первый международный матч в истории

У рамках міжсезонної підготовки ковалівський «Колос» провів спаринг-матч з представником вищої ліги Казахстану – ФК «Акжайик». Поєдинком став історичним для ковалівців, оскільки для команди це був перший міжнародний матч.
У грі наставник команди Руслан Костишин задіяв два склади. Обидві команди з перших хвилин активно вступили в гру, демонструючи характер. Першим рахунок у матчі відкрив суперник: у штрафному сфолив Віталій Лисицький. Суддя без вагань вказав на позначку. Вердикт арбітра чітко реалізував гравець «Акжайика» – 0:1. Однак не довго довелось казахстанцям домінувати у рахунку. Морозко отримав передачу на фланзі та виконав подачу у штрафний майданчик, де першим опинився Олександр Бондаренко, і головою переправив м’яч у сітку воріт – 1:1. За кілька хвилин мали можливість закріпити успіх ковалівці: Бондаренко, знаходячись у штрафній суперника, віддав зрячу передачу вздовж воріт на Морозка, проте півзахисник «Колоса» не встиг до м’яча. Наприкінці тайму супернику вдалось знову вийти вперед: захисники «Колоса» не вслідкували за гравцем суперника, той, отримавши передачу від партнера, без особливих перешкод завдав точного удару – 1:2.
На початку другого тайму підопічним Руслана Костишина вдалось відновити перевагу у рахунку: Тарас Сивка отримав по ногах від суперника, на що арбітр миттєво відреагував, призначивши одинадцятиметровий. До позначки підійшов Віталій Гавриш, чітко реалізувавши пенальті – 2:2.
У підсумку – 2:2.
«Колос» Ковалівка – «Акжайик» – 2:2 (1:2)
Голи: Бондаренко (34), Гавриш (50, з пенальті) – Дудченко (30, з пенальті) , Сергієнко (41).
ФК «Колос» (1-й тайм): Яшков, Рябов, Лисицький, Семенко, Клименчук, Задоя, Поздєєв, Гавриш, Морозко, Чегурко, Бондаренко.
(2-й тайм): Литвиненко, Гаврилюк, Охрончук, Матвєєв, Боровець, Гавриш, Зуєвич, Вишняк, Сивка, Коропецький, Коровіков.
Головний тренер: Руслан Костишин.
Источник — ФК Колос
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