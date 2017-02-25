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Луческу зарабатывает в Зените около 4 миллионов долларов

Стала известна зарплата румынского наставника в питерском клубе

  • 25.02.2017 17:20
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Луческу зарабатывает в Зените около 4 миллионов долларов

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу зарабатывает в питерском клубе около 4 миллионов долларов в год (3 миллиона 784 тысячи евро), утверждает ziare.com.

71-летний румынский специалист подписал контракт с «Зенитом» 24 мая прошлого года.

Соглашение подписано по схеме «2+1».

За это время Луческу успел завоевать Суперкубок России, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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