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ДЖАМПАОЛО: «Не нужно вести себя высокомерно»

Тренер Сампдории - о предстоящем матче против Палермо

  • 25.02.2017 17:14
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Накануне выездного матча с Палермо тренер Сампдории Марко Джампаоло пообщался с представителями прессы.

«Палермо должен побеждать, чтобы стремиться к спасению. На данный момент команда весьма далека до своей цели. Но мы в свою очередь хотим улучшить позиции в турнирной таблице Серии А. На этой неделе ребята потренировались с вниманием и интенсивностью. Я настроен позитивно, ведь это была действительно та неделя, в течение которой Сампдория провела хорошую работу.

Лопес? В свое время он был капитаном в Кальяри, когда я тренировал эту команду. У него всегда были лидерские качества, он был быстр и умен.

Если Юве сегодня обыграет Эмполи, у Палермо будет еще больше стимулов? Мы должны отправиться на Барбера, чтобы провести хороший матч и сыграть в свою силу. Нужно действовать с необходимыми амбициями и не вести себя высокомерно. Я жду, что мои ребята сыграют хорошо. Это была одна из лучших недель за последнее время.

Ротация? Я постоянно вношу какие-то изменения, потому что хочу, чтобы у игроков были стимулы, и между ними была конкуренция. Каждый должен поддерживать максимальный уровень концентрации. Впереди еще тринадцать матчей, и я намерен постоянно менять игроков.

Чигарини? Он будет играть. У него была травма, но Сампдории повезло, что команда смогла найти такого игрока. Сейчас он хорошо тренируется.

В каком состоянии Квальярелла? Это настоящий образец для подражания, как и Паломбо. Он по-прежнему не думает о завершении карьеры и не отступает ни на шаг. Нужно отдать ему должное.»

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