Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
19-й тур
Олимпик Д
0:0
Сталь Каменское
25.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Сталь — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Олимпик» — «Сталь»

  • 25.02.2017 16:49
  • 105 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

В поединке 19-го тура УПЛ «Олимпик» — «Сталь» зрители забитых мячей не увидели:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.