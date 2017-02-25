Бывший главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону».
По информации испанских СМИ руководство «Барселоны» уже встречалось с французом и обсудило возможные условия сотрудничества.
У нынешнего наставника каталонцев Луиса Энрике контракт заканчивается в конце сезона и пока не ясно, будет ли тренер продлевать его.
Источник — Sport.ua
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